Aapreciaciones

Las acciones a emprender entre la secretaria de salud y los ayuntamientos apenas están iniciando, lo cual sin embargo hasta cierto punto se encuentra en tiempo y forma ya que los recursos con los cuales podrán iniciar con los trabajos se espera empiecen a arribar hasta el mes de marzo, y aun cuando el recorte se considera afecte las acciones de las administraciones, estos ya se encuentran amarrando los convenios correspondientes con la secretaría; en el caso de Tancanhuitz el acondicionamiento y conclusión del rastro municipal que desde hace años se encuentra en proceso y hasta el momento no se ha podido concluir y que realmente se amerita en el lugar para poder brindar el servicio a los pobladores de los municipios vecinos, sobre todo cuando existen quejas por la crianza de animales en la zona centro como son los criaderos de cerdos, lo cual no solamente en Tanlajás se ha reportado, específicamente en el callejón del Aguaje, sino también en Tancanhuitz, específicamente en el Barrio Tamuzoc en donde hasta 10 animales se tienen en un solo espacio, generando molestia entre los vecinos que padecen de los malos olores que estos despiden. Pero además de esta problemática, uno de los principales problemas que se deben de enfrentar es el alcoholismo, en lo cual involucran a la secretaria de salud mediante la coordinación contra riesgos sanitarios, sin embargo en este sentido, se han ido integrando más y más dependencias en combate a la venta clandestina de aguardiente y hasta el momento no ha podido ser eliminado, sobre todo cuando son las mismas autoridades municipales quienes en ocasiones encubren a los comerciantes de estos productos, ya que aun cuando los conocen, no los detienen al momento de la distribución en las comunidades a pesar de que este producto genera problemas de violencia familiar y lesiones. En Aquismón el día de hoy se espera la presencia del secretario de educación del gobierno del estado Joel Díaz quien desde hace más de una semana tenía programada dicha visita, sin embargo ante un compromiso surgido en la capital en el que acudió con la representación del gobernador, pospuso la visita y será posterior que pueda acudir a dicho municipio en donde habrá de llevar un recorrido para conocer las carencias que existen en el rubro de educación pero además podrá aprovechar su estancia para llevar a cabo la inauguración de obras logradas durante el 2016 para el municipio y en las cuales se tuvo la participación del gobierno del estado, como es el aula del colegio de bachilleres plantel 31 de la cabecera municipal.