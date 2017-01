Apreciaciones Un aparente descuido en un programa de replantación de plantas de café que se impulsó en la administración anterior dando preferencia a plantas cultivadas en un vivero de Xilitla pero de mala calidad, generaron que el municipio debilitara sus defensas contra las plagas de broca y roya y actualmente se asegura las tres mil 700 hectáreas que existen en el municipio están infectadas en menor o mayor cantidad, afectando seriamente la producción que en este año se estima podría ser muy poca. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Los cultivos en algunas huertas se pueden apreciar sin hojas y sin frutos y según el titular de atención a cafeticultores en el municipio, el panorama es así de manera general, requiriéndose urgentemente el apoyo tanto del gobierno federal como del estado, sino para evitar la plaga al menos para controlarla. En el caso del municipio impulsó 8 viveros semilleros para la replantación. El tema del ordenamiento vial continúa siendo un punto a atender de parte de la dirección de tránsito municipal pues los transportistas tanto de Tupa como de la ruta San Martín, entre otros, parecen resistirse a acatar la disposición de utilizar las paradas destinadas para eso, aunque en respuesta a través de redes sociales los transportistas han exhibido que el orden al que se les pretende someter no es parejo, pues en diferentes espacios es posible encontrar a unidades que se estacionan sobre estos apartados o en cualquier otro sitio, por lo que reclaman los transportistas porqué se aplica el reglamento para unos y no para todos. Este domingo mientras el PRI, realizaba la toma de protestas a su nueva dirigencia municipal, en otro punto del municipio, de manera muy discreta la organización Sentik llevaba a cabo también la reestructuración de su directiva, aunque ratificando en la presidencia de Clemente Hernández y solo haciendo cambios en la secretaría, tesorería y vocalía de control y vigilancia, donde por cierto en esta última reapareció el maestro Jorge Medrano, quien por problemas de salud tuvo que retirarse en el gobierno anterior de la coordinación de Desarrollo Social. Los cambios parecen marcar solo líneas de reforzamiento de la organización que en tres periodos de administración ha sido la plataforma de los gobiernos y cuyos trabajos son observados por considerarse de las estructuras políticas vigentes y competitivas. En el acto por su parte del PRI, algunos observadores apreciaron que el dirigente estatal Martín Juárez hábilmente en su discurso hizo mención de cada uno de los representantes de sector, agradeciendo su presencia pero al mismo tiempo pidiendo identificar a la gente de sus sectores, evidenciando que se encontraban prácticamente solos, pues no se hicieron acompañar de nadie o de muy pocos. Otro aspecto que apreciaron es que de los ex alcaldes solo asistieron al evento Leopoldo Coronel y el interino Agustín Jaime, pero ni Germán, ni Rosendo, se les vio en el escenario. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones