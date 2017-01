Apreciaciones Sigue insistiendo el Sindicato Artículo 123 en que se realice el pago a las prestaciones a las cuales denuncia tiene derecho por ser un gremio reconocido por la autoridad laboral ya que este lunes, su secretario general Anastasio García inició una huelga de hambre exigiendo las prestaciones que dice, no les han entregado en lo que va de esta administración. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Quizá sea falta de voluntad de parte del director de la DAPAS Edgardo González quien está dejando correr el tiempo o también tenga que ver la presión que está metiendo el otro líder sindical Alejandro Ballesteros Corona. En su defensa Edgardo González ha manifestado que ninguna autoridad laboral le ha ordenado que pague a los sindicalizados que representa Anastasio García sus prestaciones, pero algunos dicen que ese sería el camino más largo que no se resolvería en este trienio sino heredaría esa problemática a la próxima administración. Por otra parte, integrantes del Frente de Vivienda también se manifestaron quejándose de algunos funcionarios de quienes dicen, los han amenazado para que desocupen los predios que tienen en posesión desde hace algunos meses. El director de Protección Civil José Antonio Zamora, una vez más fue acusado de prepotente ya que lo señalan que el jueves de la semana pasada les ordenó que se salieran de esos predios porque estaban en zona de riesgo aprovechando que se había suscitado un incendio por la zona que dijeron posesionarios, fue intencional. Cuando apenas la semana pasada el secretario del Ayuntamiento Gilberto Almendárez Marín había anunciado que buscaría ser el candidato del PRI a la alcaldía, este lunes César González García también anunció que se encuentra listo para buscar el respaldo de su partido el PRD para de nueva cuenta aparecer en las boletas en el 2018. Aunque ese último anuncio no sorprende sino que era de esperarse, ahora la pregunta es, si César González tendrá el respaldo de la dirigencia estatal del PRD y más aún cuando en este año se prevé la renovación del Comité Ejecutivo Estatal y Municipal. Quien también comenzó a dar pasos más notorios rumbo al 2018 es el empresario Adrián Esper Cárdenas quien el pasado fin de semana, compartió el micrófono junto a personajes como Gerardo Fernández Noroña, Juventino Sánchez asesor del gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez El Bronco, Pedro Ferriz de Con, Manuel J. Clouthier entre otros en el Primer Congreso Nacional de Independientes en la ciudad de México. Así que el 2018 será muy complejo para quienes deseen participar ya que no la tendrán nada fácil, pero además porque cada vez más la población votante exige rostros nuevos, frescos. Y es que recordar que el hoy alcalde Jorge Terán no ganó con una amplia ventaja sino gracias a las alianzas con el PVEM y PANAL que al final le dieron el triunfo por sobre el candidato del PAN Paco Gómez. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones