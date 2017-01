Ofrecimientos para postularlo al 2018 declara recibir Rodrigo Sánchez Flores  

Al cuestionarle el motivo de su presencia en la toma de protesta de la nueva dirigencia, dijo que atendía la invitación de la nueva presidenta de partido, “voy a ver como se manejan los partidos políticos, quiero dejar claro que estaré en las próximas tomas de protesta de los partidos políticos, a lo mejor habrá sentimientos encontrados, yo siempre he sido priísta, me va a dar gusto ver a amigos que están en el PRI, como los tengo en el PAN y PRD”. Añadió, “los cargos políticos que he tenido y ha sido precisamente en el PRI, y eso me ha dado la oportunidad de tener amigos en todos lados, y hoy voy a ver cómo está el PRI en estos momentos, como está creciendo o disminuyendo la participación política dentro de los institutos políticos” indicó. Cuando se le preguntó, si es un “coqueteo” dijo, “no lo puedo negar, he recibido invitación de partidos políticos, del mismo PRI, y que hoy me acercare, no soy mal agradecido yo hice carrera política ahí, el PRI no me ha hecho nada, el PAN no me ha hecho nada, los partidos no me han hecho nada, fueron personas que estaban en el partido político, que en su momento tuvimos diferencias, no sé si llamarle coqueteo, pero si hay ofrecimientos”.