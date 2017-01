Sin uso instalaciones del mercado municipal A pesar que ya fue entregado a un grupo de comerciantes, actualmente es usado como “casa de citas” o como cantina” HIDALGO | Huautla 0 Comentarios El mercado aún no cuenta con los servicios básicos, además que se ubica alejado de la zona centro. Las instalaciones se encuentran vacías y es utilizado por algunas personas como “casa de citas” o cantina. Huautla, Hgo. El edificio que fue construido para ser habilitado como el nuevo mercado municipal se encuentra totalmente abandonado y es utilizado por algunas personas para “embriagarse”; en el peor de los casos como “casa de citas”. Lo anterior fue evidenciado por algunos vecinos de la cabecera municipal, pero también de algunos comerciantes, quienes coincidieron en señalar que aún no se le ha dado el uso que debería y por lo tanto es aprovechado para otras cosas. Así mismo, comentaron que actualmente carece del servicio de luz eléctrica, además que no cuenta con la conexión al drenaje, lo que dificultaría las actividades de los comerciantes, sin contar que se encuentra retirado de la zona centro. Sin embargo y a pesar que ya fueron entregado a los comerciantes, las instalaciones permanecen completamente vacías. En un recorrido que se hizo al nuevo mercado, se pudo observar algunos envases de cerveza, además de prendas de vestir, lo que corrobora la información dada a conocer por los vecinos, ya que el lugar probablemente es utilizado para otros fines. Es preciso mencionar que por las noches el lugar se encuentra completamente en penumbras, de ahí que es aprovechado por algunos habitantes para hacer de las suyas, ya que los habitantes han observado actitudes sospechosas durante la noche. CONFLICTOS POR SU EDIFICACIÓN Por otro lado, es necesario informar que durante su construcción, la presidencia municipal que encabezaba Felipe Juárez Ramírez, pretendió edificar sólo unos cuantos locales, sin embargo lo anterior fue cambiado a petición de los mismos comerciantes para que se vieran beneficiados sus agremiados. Finalmente lo que se espera es que realmente se le dé utilidad al edificio construido, que de paso está informar que fue gracias al programa 3×1 Migrantes, de donde se obtuvieron los recursos destinados por vecinos de la región que se encuentran trabajando en Estados Unidos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Elaboran plan de trabajo del Consejo de Educación Organiza Ayuntamiento matrimonios gratuitos Interesantes actividades programan para el Carnaval Gestiona regidor apoyos para familias huautlenses Reparan techado de la presidencia