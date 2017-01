Quisieron robar en el CAIC El velador se enfrentó a los ladrones y los ahuyentó a “escobazos”; fue herido en la cabeza Atlapexco | Atlapexco 0 Comentarios El pasado fin de semana intentaron robar en el CAIC. Atlapexco, Hgo. Aprovechando la oscuridad de la noche, dos personas hasta el momento desconocidas, intentaron robar en las instalaciones del Centro de Atención Infantil Comunitario (CAIC), pero el velador pudo ahuyentarlos y la situación no pasó a mayores. Se dio a conocer que los hechos habrían ocurrido el pasado sábado por la madrugada, cuando dos personas del sexo masculino brincaron la barda de la parte trasera del CAIC, por lo que sigilosamente entraron al lugar para intentar llevarse todo lo que encontraran a su paso. Sin embargo, no se percataron que en el interior se encontraba el velador que fue identificado como FNN, quien al descubrirlos se enfrascó en una dura pelea que al final pudo “espantarlos” con ayuda de una escoba. Así mismo, esta persona llamó de inmediato a los policías municipales quienes acudieron en su auxilio para tratar de dar con los responsables, sin embargo y después de varias horas de búsqueda por diferentes puntos de la cabecera no pudieron hallarlos. Cabe mencionar que el velador fue trasladado a un centro hospitalario para su valoración médica ya que presentaba una herida cortante a la altura de la cabeza, sin embargo, su estado de salud se reportó fuera de peligro. Finalmente es preciso informar que esta es la segunda vez que amantes de lo ajeno intentan robar el CAIC. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Alcaldesa entregó tabletas a alumnos Comerciante se roba la luz PC mantiene el combate a enjambres de abejas Denuncia a empleados de constructora Combaten enfermedades transmitidas por mosquitos