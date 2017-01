Espejeando ¿Desde cuándo la elección de representantes vecinales le robó el sueño pero sobre todo la tranquilidad a los huastecos? ¿Cuándo fue el momento en que la honrosa oportunidad de representar a los habitantes de determinado centro poblacional, se convirtió en motivo de conflicto?, ¿Será la intromisión de grupos políticos el principio creador o la directriz de esta serie de acontecimientos que resultan verdaderamente lamentables?… Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Y es que como si se tratase de la grandiosa oportunidad de obtener un codiciado botín, en comunidades e incluso en una que otra colonia, la disputa que se vive en torno a estos cargos se torna sumamente encarnizada y en ocasiones raya en la violencia, en el entendido de que esta no solo puede ser de carácter físico sino también verbal, siendo los responsables de velar por que estos procesos se lleven en paz, los que resultan mayormente afectados, llevándose desde rechiflas del “respetable”, hasta acusaciones por su presunta intromisión en el proceso. Por eso y porque el contar con un sello delegacional le abre las puertas al paraíso de las gestiones a su afortunado poseedor, al más puro estilo de esa célebre novela que posteriormente saltará a las pantallas de cine, todo indica que solo se necesita de ese instrumento para hacer y deshacer e incluso pasar por alto a la misma autoridad que lo emite, o aludiendo a esa gran obra cinematográfica, tan solo se requiere de “un sello para gobernar a todos”, y para ejemplo, el aumento de quejas que ante derechos humanos, registran delegados que, ya sea por desconocimiento o por la calidad de autoridad que al paso de los años les han otorgado, se extralimitan en sus funciones. Sin embargo, hay excepciones a la regla y existen lugares en los que la renovación de estos personajes, se da en la más completa calma y tranquilidad, sin que se caldeen los ánimos o se desborden los ímpetus, siendo curiosamente estos sitios, zonas que no representan mayor problema para las autoridades, en este caso los gobiernos locales, y mucho menos constituyen núcleos poblacionales de valía, ya sea social o electoralmente hablando, por lo que, curiosamente, todo se realiza en la más completa civilidad y sin que se presenten contratiempos tanto en la designación, como en la gestión de quienes están al frente de la mesa directiva de la delegación de referencia. Sin importar el municipio del que hablemos, gobernantes y gobernados tienen bien claro los lugares a los que deben prestar especial y detallada atención, teniendo como principal punto de referencia la alta densidad poblacional, lo cual, a su vez, es sinónimo de pluralidad de ideas, de pensamientos, de ideologías, de creencias pero sobre todo y más tratándose de una circunscripción territorial como esta, de marcadas líneas partidistas que se traducen, lamentablemente y en la mayoría de los casos, en una lucha que vislumbra las ganas de ser por el solo hecho de figurar y aprovechar cuando, de quien y de donde se pueda. No obstante, si esto resulta penoso y en algunos casos insultante, lo es más que actitudes revanchistas se presenten al término de estos plebiscitos, no por parte de los vencidos, no por los que intentaron llegar pero no les alcanzaron los votos, sino de los que hablan de pluralidad e imparcialidad, de respeto pero que reducen su cobijo y protección, a quienes si se encuentran o los que “si jalan”, a los incondicionales, lo que, quiérase o no, incide en los resultados que se obtengan en esta clase de procesos, sin embargo lo que es reprobable es el ambiente hostil que suele vivirse en las, por calificarlas de alguna manera, “elecciones calientes” que se viven a finales de o principios de cada año en la zona norte de la entidad… ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando