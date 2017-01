Ni el 14 de febrero envían cartas jóvenes no saben ni poner timbre La oficina local de Correos de México declara que se mantiene de otros servicios como paquetería y apartado postal pero el envío de cartas ni el 14 de febrero se usa HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Roberto Hernández Pérez administrador de Corres Mexicanos en Tamazunchale. Poca actividad refleja la oficina local de Correos Mexicanos, debido a la falta de hábito de escritura de una carta, principalmente por que los jóvenes no han tenido la cultura o tradición de hacerlo, por lo que es escaso o nulo el envío de correspondencia, quedado sólo el de paquetería como medio de subsistencia de esta oficina. Así lo dio a conocer Roberto Hernández Pérez administrador de Corres Mexicanos quien dijo que ni las fechas especiales tienen movimiento en el envío de cartas “el envió de cartas se mantiene en el olvido, ya que los jóvenes hoy en día no cuentan con ese hábito que se reflejaba en aquellos tiempos, dejando obsoleto este uso tradicional, por lo que actualmente esta oficina se mantiene de pie derivado a al envió de correspondencia, apartado postal, y paquetería nacional e internacional”. Indicó que muchos de los jóvenes no saben ni poner un timbre, ya que no se está enseñando el valor de una carta, ni en casa ni escuelas, y cada año dijo, se pierde este valor mexicano. “Las cartas ha bajado mucho, ya que no tenemos el habito de comunicarnos por carta, es mínima la actividad, pero se debe a la falta de comunicación mutua entre familiares, y no tenemos la costumbre de escribir”, apuntó que los adultos son los que más usan el servicio pero d paquetería a otros estados, sin embargo en los jóvenes, no existe ningún uso en esta oficina. Finalizo diciendo que “este año no se realizará actividad para celebrar el 14 de febrero, ya que no tenemos la visita continua de los jóvenes quienes son los principales que festejan estas fechas”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Posible bajo ingreso al siguiente ciclo escolar en kinder “El Pipila” Roya, broca y plantas viejas afectan la totalidad de la producción de café En forma discreta reestructuran a Sentik Transportistas sin acatar reglamento de tránsito Ofrecimientos para postularlo al 2018 declara recibir Rodrigo Sánchez Flores