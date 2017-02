Anciano dice que le pagaron por manifestarse y se perdió Le darían de comer y le pagarían 50 pesos, por lo que debido a la situación económica en la que se encuentra optó por participar. Falsos resultaron los señalamientos que realizara el líder del Movimiento Social por la Tierra, Miguel Angel Guzmán Michell, quien la semana pasada acusó a personal de la central de autobuses de la desaparición forzada de un integrante de la organización durante una manifestación; el anciano ante el fiscal dijo se manifestaba a cambio de dinero. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios El anciano desaparecido mencionó que le ofrecieron 50 pesos por participar en el plantón. Como se informó de manera oportuna a través de este medio, el pasado viernes 27 de Enero, integrantes del Movimiento Social por la Tierra se manifestaron en el exterior de la Central de Autobuses, ante la presunta desaparición forzada de uno de sus compañeros de nombre Abraham Alcalá originario de Alaquines, según testigos, fue la madrugada del martes 24 la última vez que se le vio, “Salió a las 5:30 pensando que iba a ir al sanitario, de hecho quedamos en un acuerdo de que nadie se iba a mover, nos cuidamos entre nosotros”, “No estábamos impidiendo salida ni nada, estábamos aquí instalados, teníamos casa de campaña, después ya no llegó pero igual pensamos que agarró un autobús para llegar a su casa y no, no llego; a la una marcaron sus compañeros para ver si llegó y no, no llegó”, señaló Victoria Martínez, vecina de Huehuetlan. Guzmán Michell, líder del MST ante estos hechos señaló que presentaría su denuncia correspondiente ante el fiscal en turno para que se iniciaran las pesquisas, “por los testimoniales que hay, fue personal de aquí de la central quien detuvo esta persona, ya tiene varios días desaparecido, entonces unos de las peticiones que vamos a hacer hoy es la aparición con vida de esta personas, y a quienes hacemos responsables, pues las empresas, a todas las que están aquí”, señaló. Fue este lunes alrededor de las 08:00 horas que una vecina del fraccionamiento Lomas de San José, reportó la presencia de un hombre de edad avanzada que presuntamente se encontraba extraviado, siendo elementos de la Policía Estatal quienes le brindaron auxilio, resultando que se traba de Abraham, por lo que de inmediato fue llevado a las instalaciones de la agencia del ministerio público, donde días antes se había levantado la pesquisa, siendo identificado en ese lugar por uno de sus hijos. De acuerdo a información recabada por Zunoticia, al momento de ser presentado ante el fiscal, el anciano originario de Alaquines, señaló que se encontraba en Valles después de que un hombre al que identificó como Jorge M. lo convenció de que lo acompañara a participar en un plantón en Ciudad Valles, donde a cabio le darían de comer y le pagarían 50 pesos, por lo que debido a la situación económica en la que se encuentra optó por participar. Mencionó que al encontrarse en el plantón, decidió caminar por los alrededores de la central pero se perdió, por lo que pasó varios días sin comer; situación que le provocó una fuerte desnutrición de acuerdo al dictamen médico, realizado al momento de ser presentado ante el fiscal. Cabe señalar que el anciano originario de la zona indígena de Alaquines, no contaba con recursos para regresar a su lugar de origen, ya que no le pagaron los 50 pesos por participar en el plantón, teniendo que ser apoyado por voluntarios para regresar junto con su hijo a su casa. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Confirma Eliseo Moreno su llegada al área de Tesorería Solicitan aumentar las becas de Estímulos Organizaciones del FAC se manifestaron en el Zócalo Atención a la juventud inició campaña contra las adicciones en escuelas Cesar tiene que esperar los tiempos si quiere ser candidato