Acuerdan mesas de trabajo campesinos y la SAGARPA La actividad se llevará a cabo el próximo miércoles 8 de febrero HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios El jefe de distrito de la SAGARPA Ricardo Rocha Reyes comenta acerca de las acciones de protesta que llevaron a cabo ayer, algunos vecinos del municipio de Huazalingo en la sede regional de esta dependencia del gobierno federal. Huejutla, Hgo.- El jefe de distrito de la SAGARPA Ricardo Rocha Reyes dio a conocer sobre las acciones de protesta que llevaron a cabo ayer, algunos vecinos del municipio de Huazalingo en la sede regional de esa dependencia del gobierno federal, señalando que luego de dialogar con ellos se determinó programar algunas mesas de trabajo para atender lo relacionado con los programas y proyectos que ofrece esta oficina. Dijo que las acciones de protesta de hombres y mujeres del campo fueron motivadas primeramente por el gasolinazo y después para tratar algunos asuntos, que relacionan a productores que no han acudido a cobrar algunos apoyos como lo hicieron en su momento otros productores. Rocha Reyes detalló que son alrededor de Mil o Mil 500 productores en este distrito que no han cobrado el PROCAMPO y PROAGRO, "el apoyo estuvo disponible sin embargo algunos productores no acudieron a cobrar el 2016, entonces lo tendrán que hacer en este 2017, no es culpa de la SAGARPA sino de aquellos que dejaron esto hasta el último", explicó. El titular de esta dependencia del gobierno federal reconoce que tienen un adeudo de incentivos de casi 3 millones de pesos, refiriendo que los productores deben acudir a las ventanillas a cobrar los beneficios, "nada podemos hacer cuando a pesar de los avisos algunos campesinos no acuden a cobrar, por ello es que no recibieron el apoyo, muy diferente con los que acudieron en tiempo y forma", destacó. Ricardo Reyes anunció que luego de dialogar con el grupo de campesinos que venía encabezando el Ex edil de Huazalingo, Fermín Gabino Brandi, se acordó programar algunas mesas de trabajo que se llevarán a cabo el miércoles próximo 8 de febrero del año en curso, en la sede distrital de este oficina de enlace con el gobierno federal.