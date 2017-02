Cable de alta tensión en la USI, un riesgo latente

Tlanchinol, Hgo.- Un cable de alta tensión que pasa por la Unidad de Servicios Integrales -USI- de esta cabecera municipal, es un riesgo inminente para la gente que acude al lugar, quienes corren peligro al estar cerca de éste. Por el momento, las autoridades y dependencias correspondientes, no han hecho algo al respecto para resolver este problema, aunque en la anterior administración colocaron un poste en el lugar, esto no solucionó la situación de riesgo en su totalidad. De la misma manera, personas que acuden de manera regular a ese lugar para recibir los diversos servicios que ofrecen, mencionaron que el cable de alta tensión pone en riesgo a toda la gente y es necesario que la CFE y el ayuntamiento tomen cartas en el asunto. Asimismo, a pesar de que la titular de la USI, Flor Soleira, en repetidas ocasiones ha acudido al ayuntamiento para que retiren este cable, por el momento no han hecho nada al respecto. Por último solicitaron a la CFE que a la mayor brevedad posible quiten ese cable que es un peligro y lo reubiquen.