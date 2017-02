Espejeando No había momento mejor que el actual para salir a protestar y con ello recordar glorias pasadas, tiempos idos y de paso tratar de recuperar la credibilidad que en su momento ganó pero que en base a malas decisiones y la sed de poder que le invadió desde la primera ocasión en que se tiró al disfrute de los placeres que le dejó el ser gobernante del pueblo que le vio nacer. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Todo estaba listo, las camionetas llegaron tal y como se acordó en la reunión del día anterior, sólo aguardaban su llegada para iniciar la marcha a la cabecera municipal, entre los presentes, funcionarios municipales que cedieron un espacio en sus múltiples ocupaciones de carácter laboral para, con bandera en mano o pancarta con mensaje rotundo de rechazo al llamado gasolinazo, marchar rumbo a la ciudad, arroparse en la bandera del descontento social y alzar la voz en la representación que algunas dependencias del orden federal como la CDI y SAGARPA, mantienen en esta demarcación. De esta manera, Fermín Gabino Brandi, ex presidente municipal de Huazalingo, se dejaba ver nuevamente, recordaba viejos ayeres de lucha social y aprovechaba, como ya lo han hecho otros más, el momento de desconcierto y desinformación que vive el pueblo de México, una serie de verdades a medias que permiten fortalecer o de plano revivir proyectos, ideologías o personajes hasta hace unos meses perdidos pero que retornan para llenar de zozobra e incertidumbre a la sociedad y ser factor de ese descontrol que lleva al caos, de ese desfogue que se traduce en violaciones flagrantes al orden establecido y al no contribuir al bienestar de todos, generan inestabilidad en nuestra sociedad. Ya lo vimos en otros puntos del estado y del país, hombres y mujeres que se dejen llevar por las palabras que forman parte de mensajes incendiarios, de pronunciamientos que carecen de argumentos sólidos pero que permean fácilmente ante la falta de un análisis real de lo que acontece a nuestro alrededor y generan no sólo desorden sino situaciones que arrojan graves consecuencias, hechos que, como es de esperarse, son hábilmente canalizados por quien o quienes ven en esta nube de desconcierto, la oportunidad de resurgir de las cenizas, cual legendaria y mítica ave fénix. Es de reconocer que ante lo que leemos, nos cuentan, vemos y escuchamos en los diferentes medios de comunicación tanto impresos como electrónicos, así como la no del todo confiable información que circula en redes sociales, no falten el o los que alisten “cubetas para llevar agua a sus respectivos molinos”, más de nosotros como sociedad depende si permitimos nos traten como moneda de cambio en el manoseo político que tienen establecido como forma de vida o si buscamos caminos verdaderamente eficaces para hacer valer nuestro sentir, pues hacerlo a través de los canales no adecuados o bajo el supuesto respaldo de organizaciones adheridas o plenamente identificadas a un partido político, nos pone en riesgo de ser utilizados, de ser tratados como muestra de un supuesto poderío y control, además que resta legitimidad a nuestros reclamos y de paso robustece la ambición de poder o las ansias de notoriedad del luchador social en turno, y aunque no queremos creer que la situación aquí descrita sea igual o parecida a la encabezada ayer por el líder campesino en mención, de que en nuestra nación, estado y región pasan este tipo de cosas, pasan… ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando