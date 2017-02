Llama salud a redoblar medidas de prevención contra influenza  

Así lo indicó el doctor Juan Pablo Castilllo Palencia, Subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud, quien informó que a la fecha se han presentado 26 casos en el estado: 15 de tipo AH1N1, 9 tipo A y 2 tipo B, cifras que mantienen un comportamiento epidemiológico dentro de lo esperado; sin embargo, no deben relajarse las medidas de prevención. “Ante la llegada de un nuevo frente frío se puede esperar un incremento de casos en las próximas semanas, por lo que hay tomar medidas en grupos de riesgo como menores de cinco años de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores, enfermos de diabetes y enfermedades cardiovasculares, en ellos debemos las medidas”, abundó el epidemiólogo de la Secretaría de Salud. Insistió en la importancia de las medidas preventivas, ya que no debe bajarse la guardia en la población o minimizarse la enfermedad, puesto que las enfermedades respiratorias pueden desencadenar problemas más graves o desencadenar defunciones de no tratarse a tiempo como neumonías o la propia influenza.