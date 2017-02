Apreciaciones Este martes por la tarde se sostuvo una reunión entre padres de familia de 15 planteles del sistema Cobach y el director general Amado Vega, ante la incertidumbre generada por la presunción de la falta de cumplimiento a los acuerdos celebrados tras las protestas realizadas en varios municipios de la entidad y que llevaron a revisión y adaptación de algunas disposiciones que habían generado molestia. Tras los acuerdos celebrados, trascendió, aun cuando se dio en su mayoría respuestas favorables a las demandas tanto de padres, alumnos y maestros, el sindicato pidió como último requisito para deponer su actitud la renuncia del director general, situación que hizo poner en duda los reclamos, pues estos ya habían sido atendidos y por tanto no se justificaba ese planteamiento, además que hace un año habían hecho lo mismo con el anterior director. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios A partir de ahí, quedaron detenidos lo dispuesto hasta no tomar un acuerdo definitivo y ante la desinformación que empezó a prevalecer entre padres de familia y alumnos se volvió a tener un encuentro directo entre los involucrados a fin de aclarar las cosas. La reunión se llevo a cabo en el plantel 14 del Cobach de Tancanhuitz y se hizo a puerta cerrada, duró aproximadamente dos horas pero al final de la misma se aseguró que tanto padres de familia como alumnos quedaron claros en las medidas adoptadas y las formas de corregir lo que les inquietaba como el tema del uniforme que se dijo este ciclo continuará el mismo y será hasta el próximo que se involucren mas proveedores en la fabricación para que los padres lo adquieran en forma directa y el costo disminuya. Respecto a los libros digitales como primera iniciativa se determinó dotar a algunos planteles de equipo de computo. En cuanto a las cuotas y seguros de accidentes también se tomaron acuerdos permitiendo al final que los padres aceptaran las diposiciones. Algunos padres de familia expresaron que las determinaciones les favorecen, pues reconocieron que en algunos casos, maestros de los planteles vendían los libros de texto a precios mas alto, ofreciendo a los alumnos puntos por que los adquirieran y con estas medidas eso ya no sucederá. El mal actuar de los agentes de la dirección de policía y tránsito municipal del municipio de Axtla de Terrazas no es por todos soportado, y ante esto el día de ayer el ex presidente Leonides Jongitud forcejeó con uno de ellos con el cual en repetidas ocasiones ha discutido porque el uniformado lo ha supuestamente atacado verbalmente, pero en esta ocasión la situación rebasó los límites al haberse llevado a cabo la agresión frente a sus hijos menores de edad y frente a los padres de familia de la institución en la cual se desempeñan los niños, sin embargo esta situación no es la única que se ha presentado en el municipio ya que las quejas entre los mismos vecinos en contra de la corporación se han manifestado en todo momento hasta en las redes sociales, sin que las autoridades competentes hagan algo al respecto. Otra pbservación que hacen es el crecimiento que ha logrado el secretario particular Gerardo “N” el cual por el hecho de llevarle la agenda y acompañar al presidente a los diferentes lugares, logró que le subieran el sueldo, mientras que a otros funcionarios que llevan a cabo trabajos forzados y de responsabilidad no ha logrado es mérito. En cuanto a malas atenciones se refiere, a ya un año de administración se empiezan a quejar de la mala atención del secretario del ayuntamiento de Tanlajás, quien al inicio de la misma no llevaba a cabo estas acciones pero a partir de la falta de recurso y de la presión que ejercen los habitantes por presentar sus solicitudes al inicio de año, es cuando ha llevado a cabo estas prácticas. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Aapreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones