Las obras de rehabilitación en las principales avenidas de la ciudad siguen avanzando entre la crítica y el respaldo de algunos sectores, es innegable que resulta poco más que incómodo el tener que transitar a vuelta de rueda sobre la calle Juárez y durar largos minutos en espera de poder avanzar sobre todo en las horas pico, pero el alcalde ha reiterado que los beneficios finalmente se verán reflejados a larga.

Apreciación Tamazunchale

Y mientras en la Juárez los comerciantes se dicen afectados por los trabajos que generan mucho polvo y se adhiere a los productos que venden, en la calle Hidalgo los comerciantes han aprovechado para sacarle ventaja y ya han extendido su mercancía hacia la vía de rodamiento, debido a que una parte se encuentra bloqueado por las obras que se están realizando de bacheo. Ante esto la dirección de comercio parece simplemente no observar la situación y ha dejado correr las cosas, de lo cual se benefician tanto los vendedores de comunidades como de las grandes tiendas comerciales que también han hecho lo mismo lo cual se ha convertido en una verdadera anarquía.

A través de las redes sociales se mantiene la promoción de la realización del concurso nacional del huapango, así como de la Feria Nacional del Huapango, reafirmando así que el evento se habrá de realizar este año, por lo que se sigue en espera de definir la cartelera que se ofrecerá parte de la cual está siendo sometida a votación del público en la cuenta de Facebook del presidente. Aun no se ha definido tampoco el lugar en donde se habrá de realizar pero todo indica que se volverá a ocupar la UDETA como el año pasado, lo que seguramente generará de nuevo reacciones en contra de parte de los deportistas, por lo que se tendrá que esperar a que se haga la presentación oficial del evento.

Aun no se termina de resentir la cuesta de enero y el gasolinazo y ya la gente está al pendiente de cuanto será el próximo incremento al costo de los combustibles que está anunciado para este tres de febrero, aunque los abastecedores locales prefieren no dar a conocer aún de cuánto será dicho incremento para evitar que se den nuevamente las compras de pánico que se vivieron en diciembre. Aunque algo que se debería vigilar es que no se repita el acaparamiento de parte de las gasolineras que dejan de vender para esperar a que la tarifa cambie y de esta manera obtener mayor ganancia afectando a los consumidores como ocurrió en varias partes de la huasteca, al grado que el turismo salió huyendo tan pronto pudo ante el temor de quedar varados.