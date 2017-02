Apreciaciones Como un adelantado calificó Guadalupe Arteaga este martes a César González ya que éste último declaró ante los medios de comunicación que buscará ser una vez más, el candidato a la alcaldía por el PRD para las elecciones del 2018. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Aunque falta que pasen muchas cosas dentro del PRD como la renovación del comité estatal y del municipal, lo cierto es que César González hasta el momento si puede presumir que cuenta con el respaldo del dirigente en el estado José Luis Martínez. Sin embargo Lupe Arteaga quien oficialmente es el presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PRD dicen, está solo y solo lo sigue el litigante Gerardo Sánchez Chirinos con su Coordinadora de Abogados, pero en este 2017, una vez que inicie el proceso de renovación de las dirigencias, el regidor no tendrá ninguna representatividad. Y es que a muchos perredistas les ha causado molestia el actuar del regidor que, no ha sido oposición en la administración actual, a ello se suma que las veces que ha visitado José Luis Martínez Ciudad Valles, el regidor no acude, y por si fuera poco se peleó con Ángel Altamirano coordinador de la UCD, organización que lo impulsó al cargo que hoy tiene. Ayer por la mañana se cumplieron 24 horas de la huelga de hambre iniciada por el dirigente del Sindicato Artículo 123 de la DAPAS Anastasio García Rodríguez y aunque fue atendido por funcionarios de ese organismo, no le han ofrecido lo que quiere, es decir, el pago de prestaciones y por tal motivo seguirá con esa protesta. García Rodríguez fue revisado por paramédicos de la Cruz Roja el lunes por la noche y el martes por la mañana. En el sitio donde permanecen se aprecian botellas de agua y frascos de miel natural, unas cobijas y varias sillas de plástico en donde han permanecido todo este tiempo. De estar llevando a cabo una verdadera huelga de hambre, no pasará mucho tiempo para que comiencen a sufrir estragos en su organismo, debilidad, baja glucosa o presión arterial deficiente, aunque en estos casos siempre queda la duda si cuando no están solos en serio no ingerirán alimento alguno. Inconformidades surgieron en contra del hospital del ISSSTE en ciudad Valles ya que acusan que desde el año pasado carecen de un nefrólogo obligando a los derechohabientes a ser enviados a nosocomios lejanos ubicados en San Luis Potosí o Tampico causando con ello molestias e inconformidades. Quienes también se inconformaron este martes por la tarde fueron integrantes del Sindicato de Telefonistas de la Sección 56 de Ciudad Valles al exterior de la empresa TELMEX y colocaron dos mantas en donde mostraban sus planteamientos entre ellos, el incremento salarial. Este día a las 12:00 horas está convocándose a una sesión extraordinaria de Cabildo en donde estará sometiéndose a votación la propuesta de que Eliseo Moreno ocupe el cargo de Tesorero Municipal en lugar de Alberto Rivas desconociéndose cuál será el destino de éste último aunque se había dicho que sería designado como subcontralor este día habrán de aclararse esas dudas. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones