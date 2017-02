Piden a padres no acampar para preinscripciones Ya que se estarán atendiendo a todos sin necesidad de hacerlo. Sin darles preferencia a los niños que ya tengan hermanos inscritos en la institución el día de hoy, se estarán recibiendo a todos los padres de familia que deseen inscribir a su hijos en el jardín de niños “Jacobo Luis Carlos Grimm”, sin tener que acamparan para poder hacerlos, afirmando atenderán a todos. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Directora del jardín de niños Jacobo Luis Carlos Grimm, Juana Ramírez Bautista. Durante una entrevista con la Directora del Jardín de Niños “Jacobo Luis Carlos Grimm”, Juana Ramírez Bautista, reiteró que para poder preinscribir a sus hijos en la institución los padres de familia, no era necesario que acamparan desde un día antes o más temprano, ya que estarían atendiendo a todos los que pidieran sus servicio. Así mismo aseguró, “estaremos atendiendo las preinscripciones a partir del día de mañana primero de febrero que es como nos indica la Secretaria de Educación Pública y atenderemos a los padres hasta que logremos la captación de setenta y cinco niños a primer grado, que es nuestra capacidad, esto a partir de las nueve de la mañana, estaremos dándole toda la agilidad posible para que no tengan que estar toda la mañana aquí”. Argumentó que “los alumnos que ya tienen hermanitos aquí en la institución los tendríamos que aceptar porque ya conocemos a los padres pero no precisamente es por tengamos preferencia por ellos, ya que la atención preferencial es para todos”. En cuanto a la preocupación de los padres de familia por los espacios afirmó, “esperemos que no sea necesario que los padres de familia vengan a acampar, ya que creemos que podemos atender a todos los que vayan a solicitar el servicio, además de que el clima ha estado muy severo”. Por eso aseveró, “les estamos dando la recomendación de que llegue un poco antes de las nueve porque se estarán atendiendo conforme vayan llegando, creemos que podemos atender a todos solamente se les pide que traigan los documentos en orden para agilizar el trámite”. Finalizó “la preinscripción no representa ningún costo, solamente es el recibimiento de documentos”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Incremento a la gasolina el 3 de febrero Comerciantes aprovechan obra para extenderse Cerro de La Cruz y Plazoleta serán promovidos: Turismo Pagan adeudo dejado por Ramón HA Vecino de Barrio Progreso se apunta para aspirante a concejero de CEDH