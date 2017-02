Piden a padres no acampen afuera de la Macedonio Acosta ante el frío Para evitar que padres de familia lleguen a acampar al exterior de la primaria Macedonio Acosta, y que sufran los cambios bruscos de temperatura el director implementa una estrategia donde se apartaran lugares para los alumnos que ya tengan hermanos inscritos en la institución para el día martes, mientras que el día viernes se estarán a tendiendo a los demás padres de familia. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Esperan no haya campamento de padres de familia por preinscripciones con la aplicación del mecanismo a utilizar de preinscripción. Tradicionalmente los padres de familia llegaban a acampar en las afueras de la institución para poder garantizar un lugar para sus hijos, pero en esta ocasión se tomará una medida que se espera dé buenos resultados. Ante esto el director de la primaria profesor Macedonio Acosta, Alfredo Galván Valencia manifestó “con respecto al proceso inscripciones del ciclo 2017-2018, tenemos ya oficialmente el periodo de preinscripción del 1 al 15 de febrero, nosotros abrimos las preinscripciones ya el día viernes 3 de febrero”. Galván Valencia reiteró “ya hay treinta y siete fichas apartadas para los alumnos que tienen hermanos dentro de la institución, solo pido la comprensión de los padres de familia, porque también nosotros tenemos que brindar un buen servicio y entender que el saturar los grupos de alumnos no nos permite dar esa atención, en algunos años estuvimos trabajando con grupo de más de cincuenta alumnos y es muy desgastante para el maestro, para los mismos alumnos y no hay el seguimiento que se pretende, y nos lleve a una mejora del servicio a obtener buenos resultados”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Pagan adeudo dejado por Ramón HA Vecino de Barrio Progreso se apunta para aspirante a concejero de CEDH Sujeto invade terreno de la iglesia y tramo federal Continúan en febrero descuentos en pago de predial Telesecundaria compite con tres secundarias