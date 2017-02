Continúan en febrero descuentos en pago de predial

La gente que no aprovechó los descuentos en el mes de enero, sin embargo dijo, puede aun beneficiarse de los descuentos del 10 por ciento en febrero y 5 por ciento en marzo. Aclaró, sin embargo que la nueva medida tarifaria durante enero no registró cambios pero en el mes de febrero podrían darse “las sumas, que es la nueva unidad tarifaria va a cambiar a partir del primero de febrero, aumenta, porque ya no se traza de acuerdo al salario mínimo sino a las sumas, entonces en enero estuvimos aplicando el costo del año pasado que es de 73.04 y a partir de febrero aumenta 75.49”. En promedio precisó, una familia anda pagando por el predial de un predio regular 314 pesos en la taza mínima “pero con el descuento te estaba saliendo en 217 pesos”.