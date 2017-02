Sujeto invade terreno de la iglesia y tramo federal Habitantes del ejido Ixtlapalaco piden la intervención de las autoridades para reubicar a un vecino que no quiere desalojar propiedad federal y de la iglesia El concejero de vigilancia del ejido de Ixtlapalaco solicita la intervención de las autoridades municipales para reubicar a un vecino que invadió parte del terreno de la Iglesia y tramo federal, y hasta el momento ha hecho caso omiso a una recomendación firmada hace cinco meses para que desalojara el lugar, por lo que urgen que se actúe conforme a derecho. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Entrada de la capilla el cual es ocupada por Javier N, por lo que solicitan lo reubiquen. Su casa particular le quita visibilidad capilla. Lo anterior lo dio a conocer Víctor Teodoro Hernández, concejero de vigilancia del ejido de Ixtlapalaco, quien señaló que hace muchos años sin recordar fecha se le brindó el apoyo a un vecino de nombre Antonio N, debido a que no contaba con un terreno donde vivir. Mencionó que se le ofreció un pequeño espacio dentro de la Iglesia con el compromiso que buscaran otro especio posteriormente, pero se extendió en el lugar, ya que abarca parte del terreno de la Iglesia y de la carretera federal. Añadió que desafortunadamente falleció el señor Antonio, dejando posesionario del lugar su hijo de nombre Javier N, a quien repetidas ocasiones le han pedido que salgan del lugar, ya que se pretende arreglar la entrada de la capilla, pero no lo pueden hacer porque ahí tiene la vivienda el señalado. Asegura Teodoro Hernández, que se le ha ofrecido un espacio en la misma comunidad sobre el camino real de Ixtlapalaco, pero no quiere aceptar dicho espacio, desconociéndose el motivo. Argumentó que se cuenta con un documento firmado por Javier y las pasadas autoridades, que se le daba un plazo de cinco meses para que saliera del predio, pero hasta el momento no ha hecho nada para reubicarse, por lo que solicita la intervención de las autoridades municipales, para que actúen conforme a la Ley. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Pagan adeudo dejado por Ramón HA Vecino de Barrio Progreso se apunta para aspirante a concejero de CEDH Continúan en febrero descuentos en pago de predial Telesecundaria compite con tres secundarias 10% de descuento para pago del predial en febrero