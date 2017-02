PAN irá con candidato de unidad a la alcaldía

Siguiendo las tradiciones del grupo político, dijo, tendrá que ser candidato de unidad, pues además de la reflexión a la que están obligados sus integrantes respecto al trabajo realizado, “también nos sirve para nutrir situaciones de la política que deben enfrentarse. Sacaremos a un candidato de unidad, no nos iremos a elecciones internas, a nada nos conduce”. No obstante, precisó que para definir quién será el candidato de unidad, primero requieren tener una reunión con los actores políticos de Acción Nacional y tener la capacidad de voluntad, sacar un candidato que reúna para Aquismón “ciertas cualidades”, aunque agregó, “no hay candidato perfecto, todos somos perfectibles, y depende también de la voluntad de la persona que quiera participar”. Medina López, señaló en ese sentido, que no hay nombres a la fecha de quienes pudieran ser los candidateables, ya que están más preocupados por la restructuración, “ocupados en quitar lo obsoleto, dar paso a los jóvenes que vienen empujando, y debemos tener que ser incluyentes, sin líneas en ningún sentido, y así ver al mejor elemento que nos lleve al triunfo en 2018”.