Hoy concluirán servicios  del INE en el municipio

Encargados del módulo del INE dieron a conocer que desde el pasado lunes se instalaron en la biblioteca municipal, en donde lograron atender diariamente a una gran cantidad de personas que acudió a tramitar su credencial de elector, mencionaron que muchas de las personas contaban con su credencial vencida lo cual estaba generando problemas en la realización de trámites oficiales. Explicaron que también otra de las situaciones que hacen que se soliciten constantemente las credenciales del INE, es el cambio de domicilio y extravío, lo cual recalcaron que es importante que se encuentre actualizado para que al momento de hacer alguna gestión no tengan problemas porque su credencial no coincide con el domicilio que presentarán en su comprobante. Mencionaron que las visitas se seguirán programando en el municipio para la primera semana de cada mes por lo que exhortaron a las personas que no cuentan con su documento oficial a que acudan a consultar el calendario ubicado afuera de la Biblioteca Municipal o pedir informes en la alcaldía. FOTO: Módulo del Instituto Electoral exhortó a consultar calendarios de visita en la alcaldía.