Espejeando

Los usos y costumbres están tan arraigados en esta región, que difícilmente se pudieran pasar por alto. En ocasiones se pudieran apreciar como un modelos a seguir, sobre todo en cuanto a la oportunidad y rapidez para juzgar, y también en lo que se refiere a que bajo este esquema de justicia no hay excepciones, el que la debe la paga; sin embargo, las bondades que ese sistema ofrece se quedan atrás ante la ausencia de un marco de derecho precisamente y quizá las acciones que mucho se aprecian de "canjear" infractores por dinero o materiales para algún uso comunal y hasta en ocasiones solo sea el beneficio para un determinado grupo, deja mucho que desear en cuanto a efectividad, no obstante, como una forma de normar las conductas de sus mismos habitantes si es trascendente; hay comunidades que incluso prohíben la incursión de vehículos extraños a determinada hora de la noche; ha habido casos en que maleantes deambulan por sus poblaciones y son detenidos y entregados a las comunidades.

Recientemente se comentó de un caso allá por las comunidades del Barbecho y Tlacuapa, en Huautla, que en la semana pasada habían encontrado a una parejita que no era de por esos lugares, dentro de su vehículo dándole vuelo a sus sentimientos amorosos, mismos que a pesar de que se dijeron influyentes, ni tardos ni perezosos las respectivas autoridades les aplicaron una multa por faltas a la moral, so pena de detenerlos si reincidían. Es de esa forma y en ocasiones como esta o como cuando alguna persona de su misma comunidad en estado inconveniente principalmente, genera algún caso de violencia, mediante la aplicación de sus leyes de Usos y Costumbres en la mayor parte de las ocasiones ponen los correctivos inmediatos que en muchas de las veces previenen tragedias.

Algo que ya parecía erradicado, por considerarse una falta de respeto a la integridad de las personas que por muy humildes que sean no dejan de ser personas, pero además porque el acto envuelve una falta de ética política hasta convertirse en un error, de nueva cuenta se revive en un municipio que por muchos años fue gobernado por cacicazgos, es decir, por muchos años ya fue lastimado en ese sentido, de abusar de los humildes que lo único que piden es un trabajo que les deje para alimentar a sus familias. Y es que resulta que unos trabajadores ubicados en el departamento de protección civil, con ese mismo sueldo que devengan y que les paga el municipio, y con ese mismo tiempo, son utilizados en casas particulares ya sea como albañiles o a las secretarias como cocineras, da igual, el caso es que sin tener la necesidad de hacerlo, quien lo permita, queremos entender que a espaldas del presidente, solo así se justificaría, lo único que estaría logrando es exhibir al Ayuntamiento en pleno desvío de recursos y con actos que tarde que temprano pudieran usarse políticamente para denostar al presidente que sin deberla podría pagar los platos rotos, y más si en ese municipio perviven, juntos pero no revueltos, integrantes de diferentes corrientes políticas, así que, presidentes, a cuidar esos detalles.

En Atlapexco, menudo lío se aprecia en puerta para el Ayuntamiento, luego de que un comunero de la comunidad de Itzocatl de nombre Francisco Martínez, exhibió un convenio que el expresidente Antero Nochebuena hizo con él mediante el cual hicieron compromisos tendientes a resarcir supuestos daños que se habrían hecho en un terreno de su propiedad en el tendido de tubería que lleva el agua a la comunidad vecina de Ixtacuayo, acuerdo que al no cumplirse en su totalidad, Francisco Martínez, con el respaldo de sus autoridades le da un ultimátum a la presidente Teresa Flores Nochebuena para que si en un lapso de 15 días no le cumplen con ese convenio, habrá de retirar la tubería que pasa por su terreno y dejaría sin agua a algunos vecinos de Ixtacuayo. El enredo no acaba ahí, pues de pasadita Francisco Martínez exhibe a la asesora jurídica del Ayuntamiento Elizabeth N, de obstruir acuerdos con la actual administración al alentar que el convenio anterior se buscará que se lo cumplan. Y por si fuera poco, no obstante de que Teresa Flores está en la disposición de arreglar ese asunto, tendrá que esperar hasta clarificar realmente de quien ese ese terreno luego de que al parecer también lo reclama el papá de Francisco. Así o mas enredado?