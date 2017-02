Desconocen al director de Desarrollo Rural El ex regidor priista, señaló que es necesario que el director del citado departamento, ya que reportan que ante la falta de apoyo al sector ganadero, se han presentado casos de muerte por rabia bovina Maximino Hernández Rubio, ex regidor priista de este municipio, y habitante de la localidad de San Francisco, hizo un llamado al director de Desarrollo Rural, Gregorio Zamora Hernández, para que este acuda a la comunidad y platique con los productores de ganado de esa zona, ya que solicitan apoyo, y hasta el momento no conocen al funcionario municipal. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Maximino Hernández Rubio, ex regidor priista de este municipio, urge la presencia y gestión del director de Desarrollo Rural. En entrevista con este medio, el ex regidor priista, señaló que es necesario que el director del citado departamento, ya que reportan que ante la falta de apoyo al sector ganadero, se han presentado casos de muerte por rabia bovina, -“Nos extraña saber que tenemos un funcionario que representa al municipio como Desarrollo Rural, nosotros somos pequeños productores de ganado y nos hemos mantenido con nuestro propio pie, no tenemos el apoyo de ese funcionario, por ejemplo hemos tenido casos de rabia paralitica, se ha muerto ganado, no tenemos apoyos para vacunas, ahorita estamos careciendo de forraje por el invierno”. Recalcó que es el Zamora Hernández, no se ha presentado por la localidad, -“No hay nada de presencia, no lo conocen en la comunidad a este señor Gregorio, no sabemos cuáles son sus funciones, sólo sabemos por comentarios que es el director de Desarrollo Rural, pero allá en la comunidad, sí queremos la presencia, porque tenemos un capital invertido, yo creo que estamos produciendo más fondos económicos que otros productores, como cañeros, productores de café, no sé qué asistencia tengan, pero los pequeños ganaderos no tenemos ningún apoyo”. Agregó que es necesaria la gestión para este grupo de productores, -“Más que nada que haga presencia, que haga gestión porque necesitamos que nos apoyen con vacunas, forraje, desparacitante, programas como son de alambre de púas, galeras, abrevaderos, entre otras cosas, porque si tenemos una producción bastante buena para el municipio, porque estamos produciendo carne de buena calidad, como funcionario es ir a ver que hacemos, si producimos o no, y hasta el momento no se ha ido a parar por ahí, por eso ni lo conocen los demás compañeros”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Paso lento trabajos de bacheo de la Juárez Comerciantes emigran para pagar deudas CPF del COBACH número 38 plantean necesidades del plantel Directivos en espera de alto número de inscripciones Largas filas realizan promotores de Educación Inicial no escolarizado