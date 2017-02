Filmarán tragicomedia romántica en parajes de la huasteca Axtla de Terrazas, Aquismón y Ciudad Valles serán las locaciones de la película titulada “Canon, así pasa”. Axtla de Terrazas, SLP.- Será en el mes de marzo en donde tentativamente arranquen grabaciones la producción de la película “Canon. Así pasa”, una tragicomedia romántica la cual se pretende filmar en locaciones como la capital del estado y en municipios de la región de la Huasteca Potosina, como Axtla, Aquismón y Ciudad Valles. Axtla | Axtla 0 Comentarios Axtla de Terrazas, Aquismón y Ciudad Valles serán las locaciones de la película titulada “Canon, así pasa”, señaló Amauri Jonguitud. El co-director y productor de la película, Amauri Jonguitud, señaló que esta tragicomedia romántica trata sobre los problemas que toda la sociedad tiene a lo largo de su vida, con la cual, se pretende aprovechar los paisajes que la Huasteca Potosina ofrece no solamente al estado, sino al mundo entero, ya que dicha película buscarán que sea incluida en festivales internacionales como Sundance, Nueva York, Toronto, Guadalajara, Morelia y después se realizarán las pláticas correspondientes para las salas de cine nacionales. Señaló que entre los actores que componen el plató Xabiani Ponce De León, María Fernanda García, la actriz potosina Ana Sofía Escobar y muchos más actores, puesto que son 23 personajes dentro de la historia. “Tenemos la intención impulsar la Huasteca en el sentido turístico a través de esta película, en la cual están participando casa productoras como Con Madre Films, Moon Wolf Films y Nopalito Films, en donde el inicio de las grabaciones aún es tentativo, siendo el mes de marzo en donde probablemente arranquen el segundo bloque de grabaciones correspondientes a la Huasteca Potosina.”, expresó el joven co-productor. Amauri Jonguitud señaló que en el municipio de Axtla tienen contemplado tener como locaciones el Castillo de Beto Ramón, El Túnel Surrealista y la zona centro, mientras que en Aquismón los cinéfilos podrán disfrutar visualmente del Sótano de las Huahuas y en Ciudad Valles en Micos. Para finalizar, el co-director, productor y escritor, señaló que la decisión de grabar en estos municipios se debió a que su familia es originaria de Axtla de Terrazas, por lo que se acordó explotar las riquezas de esta región, aunada a la cultura indígena. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Iniciaron clases de bisutería en el ICAT Falso que se vayan a cobrar intereses a quien no pueda costear inscripción: FAVR Protección Civil y altruistas acondicionan ecotombola Se agarran a golpes ex alcalde Leonídes y un policía municipal “Tenango limpio” esta más sucio que nunca