En el "Barrancón" presunto temblor alerta a instituciones educativas Tanlajás, S.L.P.- Un estruendo registrado el pasado 21 de enero, fue causa de comentarios de que presuntamente se trató de un temblor y hasta las instituciones educativas se encuentran en alerta, verificando que realmente las aulas cuenten con la construcción adecuada para resistir dicho siniestro. Barrancón resintió un supuesto temblor de la tierra. En recorrido por la comunidad, Zunoticia dialogó con habitantes del lugar quienes señalaron que el pasado sábado 21 de enero, escucharon un estruendo, lo que supusieron anunciaba alguna tormenta, sin embargo, esta no llegó, pero si se comenzó a correr el rumor de que se había registrado un temblor que sacudió la tierra y los postes de energía eléctrica, suceso que aseguran fue aproximadamente a las 18:00 del día en mención. Tras ello, trascendió que dicho temblor se había resentido de igual forma en la comunidad de Tocoymom, (por la cercanía serrenal que los divide), tal fue el caso de Zita Bocanegra, quien dijo que su casa de madera y lámina, "se escuchaba como si le estuvieran pegando a la madera, se sacudía bien feo", indicó. Pero además comentan habitantes de Barrancón como Efraín Sánchez Rico que este siniestro no es la primera vez que se registra, ya que aseguran que hace 8 años se encontraban en el salón ejidal en una asamblea, cuando repentinamente sintieron el temblor que origino grietas en la obra, las cuales sin embargo, aseguran ya taparon. Así mismo comentan, que dicha situación pudiera derivarse de un manantial que se encuentra bajo la tierra a la altura del salón ejidal, el cual fue descubierto cuando se llevaban a cabo los trabajos de perforación para el drenaje. Cabe mencionar que ante esto los docentes de las instituciones educativas locales y de los lugares vecinos como el COBACH, al conocer la situación se encuentran verificando que las aulas cuenten con una construcción optima que resista este tipo de siniestros y que no se ponga en riesgo la integridad de los estudiantes.