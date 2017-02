Padres acampan para apartar ficha desde dos días antes A pesar de que casi esté cubierto el cupo limitado, se forman para tener un lugar para sus hijos. Por ser escuelas céntricas y de mayor calidad, padres de familia acampan para lograr conseguir ficha de preinscripción, aclarando en algunos casos que ya no cuentan con muchos cupos, pero los padres deciden arriesgarse por la distancia que tienen con respecto a su trabajos, pero los directores afirman no pueden exageran en número de alumnos por grupo. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Padres de familia no hacen caso y llegan a acampar para alcanzar ficha para preinscribir a sus hijos. Cupo limitado A partir del día primero dieron inicio las preinscripciones en algunas escuelas, y de acuerdo a las estrategias utilizadas por cada uno de los planteles consiste en tomar en cuenta o darles más importancia a los alumnos que ya tengan hermanos dentro de la institución, lo cual ocasiona que disminuya la cantidad de cupos por cada uno en cuanto a los niños que ingresan por primera vez. Ante esta situación Alfredo Galván Valencia, director de la escuela “Profesor Macedonio Acosta” reiteró que “estamos en periodo de preinscripción, pero se les dijo a los padres de familia que la fecha era el tres de febrero, entonces por decisión propia ellos llegan a formarse desde antes, en esta ocasión se formaron ya desde el primero en la noche, y el dos de febrero llegaron más y aun seguirán formándose más, ya que mañana es el día de las preinscripciones”. Señaló “pero solamente contamos con cincuenta fichas para inscripción de los alumnos, pero soy respetuoso con la decisión que ellos toman sobre si quieren formarse desde antes, e incluso solo recibimos cierta cantidad de alumnos ya que el tener mas en cada grupo implica mayor trabajo para los maestros, además de no prestar la misma atención para cada uno, ya que se vuelve más complicado”. Vale la pena el intento En cuanto a la opinión de los padres de familia, Juan Antonio Fernández, padre de familia afirmó que “llegamos el día de hoy a formarnos para que de esta manera podamos alcanzar un lugar para nuestros hijos, ya que nos beneficia tanto a nosotros como a nuestros hijos, ya que está en un lugar céntrico, además de que es una institución que le brinda la calidad de educación que nuestros hijos necesitan, la mayoría de los padres tomamos esta escuela como la mejor, es por eso que a pesar de las inclemencias del tiempo aquí estamos, y todo sea por el mejor aprendizaje de nuestros hijos”. Sobredemanda Así mismo la directora de la escuela secundaria “Justo Sierra Méndez, Estela Jonguitud Esquivel argumentó que “como institución nosotros tenemos las preinscripciones desde el primero hasta el quince febrero, pero verdaderamente casi son dos o tres días en los que acompletamos la cantidad de alumnos que podemos recibir, pero los atenderemos hasta después del quince si es posible”. Añadió “los alumnos que tenemos preinscritos hasta la fecha son trescientos alumnos aproximadamente, y el cupo es de quinientos alumnos, porque el total los distribuimos en el turno matutino y vespertino, sin embargo no podemos dejar muchos alumnos en un salón, ya que sería exageración de trabajo para los maestros”. No por mucho madrugar Puntualizó “y de hecho el día de ayer la fila de padres de familia estuvo demasiado larga, que daba vuelta hasta la esquina de la calle, pero el que los padres hayan venido primero a preinscribir a sus hijos no quiere decir que se vayan a quedar en la mañana en el caso de así lo pidan los padres, el caso es que se toma en cuenta el examen de admisión, el promedio y aún más en la situación de la distancia que existe entre su casa y la escuela”. De acuerdo al punto de vista de la directora del jardín de niños Jacobo Luis Carlos Grimm, Juana Ramírez Bautista arguyo que “estaremos atendiendo a los padres de familia que deseen nuestros servicios, ciertamente tenemos que fijar una cierta cantidad de alumnos por grupo, para que de esta manera sea más destacado el aprendizaje de los alumnos, ya que el maestro puede brindarle mayor atención entre menos alumnos sean”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Proyectos culturales serán gestionados a través de asuntos indígenas Inician trabajos de bacheo en el Boulevard Joven representará a Tamazunchale en el 1er triatlón a nivel nacional Entregó alcalde validación de predio para cementerio en Acalamayo Primaria busca recursos para construcción de dos comedores