Escuelas no preinscriben por falta de espacio para atender alumnos En la Primaria Leona Vicario desde una semana antes cerraron preinscripciones. A pesar de que solo van dos días de iniciado el periodo de preinscripciones en los planteles de educación primaria, hay algunos donde la falta de espacio les impidió siquiera iniciar la preinscripción al no existir ya vacantes. Ciudad Valles | Ciudad Valles Letreros como este se observan en varios planteles de la ciudad. María Félix Castillo Avalos, sub directora de la Escuela Primaria Leona Vicario, ubicada en la colonia Obrera, manifestó que en el caso de este plantel, desde una semana antes del inicio del periodo oficial de las preinscripciones ya se habían agotado los espacios disponibles, "Siempre se ha manejado que una semana antes de las pre, se preinscriben a todos los que tengan hermanitos ya en la escuela, y en esta ocasión van a ser solamente dos grupos y se llenó con los hermanitos". Mencionó que a pesar de que como institución desearían recibir a más alumnos, lamentablemente por cuestiones de espacio no pueden, además de que no se deben de sobre saturar los grupos, ya que esto va en detrimento de la calidad de atención que tendrían los menores de parte de los maestros. "Esta escuela aceptó 60 alumnos, en primeros años a veces son más y luego los papás insisten en que se les inscriban y nos saturamos de niños, y los papás se quejan de la atención que no es adecuada porque son 40 en primer año y pequeños, y es complicado para el maestro trabajar con ellos, tan solo revisar tareas". Agregó que en planteles como éste, que son reconocidos por el nivel académico de sus alumnos y su ubicación céntrica, tienen un alta demanda para alumnos de nuevo ingreso, por lo que la mejor opción para poder recibir a más alumnos seria la construcción de una nueva aula y la asignación de un profesor más, concluyó.