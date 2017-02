Demanda Antorcha atención en salud a comunidades indígenas Algunos niños han tenido que ser suspendidos de las escuelas porque presentan síntomas de fiebre alta, dolor de cabeza, tos, dolor de estómago: Evelia Bautista HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Demandan representantes de Antorcha atención en salud a comunidades indígenas de Huejutla. Huejutla, Hgo.- Representantes de los grupos de Antorcha Campesina en la Huasteca piden la intervención del Gobierno del Estado y apoyo con una Caravana de Salud para detectar los problemas de salud que actualmente se presentan en algunas comunidades de este municipio. La dirigente regional de Antorcha Campesina en la Sierra y la Huasteca en la entidad, Evelia Bautista Gómez; confirmó que de acuerdo a los datos proporcionados por los representantes de Antorcha, los malestares se presentan principalmente en menores de edad en las poblaciones de Amaxac, Tepexititla, Chililico, Zapotitla, entre otras, en donde algunos de los niños han tenido que ser suspendidos de las escuelas porque presentan síntomas de fiebre alta, dolor de cabeza, tos, dolor de estómago. “Nosotros no somos médicos para determinar si es por un fuerte resfriado o por hepatitis, pero si estamos alarmados y preocupados, porque a todo esto se suma el mal funcionamiento de los servicios y la pobreza que de por si embarga a las comunidades de la región, además de la falta de empleo”, abundó. Añadió que los habitantes de las comunidades ven con mucha preocupación que no pueden resolver su problema de salud en la Clínica, porque ese lugar está rebasado en sus servicios, se tienen sólo dos médicos pero no atienden todo el día y además la gente que acude a consulta es mucha, y los sábados y domingos no hay servicio. Subrayó que los habitantes de las comunidades requieren de auxilio, resaltando que oportunamente la dirigencia estatal de Antorcha Campesina hará llegar de manera inmediata una petición formal por escrito a las oficinas del Gobierno del Estado, a las oficinas de Salud y a la Presidencia Municipal, a efecto de que se atiendan los casos con toda anticipación. Concluyó que uno de los motivos por el cual en las citadas comunidades se sigan presentando casos relacionados con la salud, se debe principalmente a que los servicios no funcionan, la comunidad no tiene agua y tienen que acudir a los pozos para traerla, el drenaje no funciona, se tiene la línea puesta y la mayoría de los vecinos están conectados pero el problema es que el drenaje se sale porque está en mal estado. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Locales vacíos son de agremiados que buscan reponerse: Martín Nava Rescatan alumnos de Primaria actividades gastronómicas y culturales Piden a comerciantes del auditorio dejar basura en lugares adecuados Peluqueros inconformes con administradora del MM Infundadas las quejas de maltrato en prospera