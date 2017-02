Se investiga posible desvío de agua ante desabasto -Asegura que la falta de abastecimiento de agua no es por fallas en la construcción del sistema HIDALGO | Jaltocan 0 Comentarios Julio César Licona Omaña, Delegado Federal de la CDI en el estado asegura que obra de agua potable fue ejecutada al 100 por ciento. Frase: “El dinero invertido no fue tirado a la basura, y se hará funcionar para que los jaltocanenses tengan agua, el recurso no se ve porque está debajo de la tierra, pero todo el sistema de agua del municipio fue cambiado”. Julio César Licona Omaña, delegado federal de CDI. Jaltocán, Hgo.- “No se busca responsabilizar a nadie, pero sí arreglar el problema del sistema, se verificó la construcción de la obra y se encuentra bien, pero el agua está siendo desviada hacia comunidades de Huejutla”, señaló en entrevista el delegado federal de CDI, Julio César Licona Omaña. Al ser entrevistado durante la visita del Gobernador del estado, Omar Fayad Meneses este jueves en Orizatlán, sobre el problema de desabasto de agua potable en este municipio a pesar del sistema millonario de agua potable que fue construido con recurso de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en donde se invirtieron más de 95 millones de pesos, el delegado federal dio a conocer que se ha realizado un análisis de la situación del sistema e incluso hicieron un recorrido para visitar el lugar donde fue construida la presa o tanque de almacenamiento, verificando que cumple con las metas establecidas, por lo que no han podido encontrar la falla real del desabasto. Licona Omaña explicó que fue detectado un problema en cuanto al desvío del agua hacia comunidades pertenecientes a Huejutla, por lo que se encuentran en pláticas con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para saber si hay una concesión por parte de algún particular o comunidades para desviar el agua, ya que para el proyecto de Jaltocán se tomó en cuenta a todas las dependencias para que fuera algo legal. El delegado recalcó que la obra fue concluida al 100 por ciento y que si no fuera así existe un seguro, por lo que la empresa ejecutora tendría que pagar la fianza para solventar las observaciones y defectos que pudiera presentar la obra, sin embargo, enfatizó que se ha verificado físicamente y hasta la fecha no se han observado defectos ni grietas en el tanque de almacenamiento. “El dinero invertido no fue tirado a la basura, y se hará funcionar para que los jaltocanenses tengan agua, el recurso no se ve porque está debajo de la tierra, pero todo el sistema de agua del municipio fue cambiado”, señaló Licona. Mencionó que la presa cuenta con agua, sin embargo, no tiene el nivel apropiado debido al corte o desvío, lo cual dijo que será investigado, no para perjudicar a nadie, pero sí para que pueda haber agua hacia ambos lados. Por último Licona Omaña dio a conocer que la próxima semana acudirá a este municipio a realizar un recorrido con autoridades involucradas y con personal de CONAGUA para tratar de dar una solución al problema. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Proyecto del Carnaval-Nahuatilis Xaltocan no ha sido dado a conocer Alertan autoridades de salud sobre la importancia de hacerse el estudio de la glucosa Habitantes en espera de que Wi-Fi gratuito entre en función Pacientes en espera de que brinden rehabilitaciones en la UBR Personal del COBAEH realiza promoción educativa