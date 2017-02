Vislumbran para el PRI un panorama complicado en próximas elecciones 

Xochiatipan, Hgo.- El Priista Guillermo Bautista Flores, externó, que para el próximo proceso electoral federal, al Partido Revolucionario Institucional –PRI- no se le vislumbra un fácil panorama, sin embargo, dijo con el trabajo en equipo de todos sus partidarios podrían cambiar un poco la situación y posicionarse en un buen lugar.

De la misma manera, en este tema opinó “yo creo que como todo proceso no es nada fácil para nuestro instituto político, pero consideramos que con el trabajo que cada uno de los actores políticos ha venido desarrollando, seguramente se tendrán muy buenos resultados, es necesario redoblar los esfuerzos y en ese sentido a todos los que integramos el PRI nos corresponde hacer el trabajo, porque ya lo hemos demostrado que trabajando en equipo y en unidad no hay partido que nos alcance, por eso es importante que todos respetemos los estatutos y los principios del partido, sobre todo anteponiendo los intereses del pueblo”.

Por otra parte, explicó que el Partido Revolucionario, tiene su capital político y lo que se requiere es trabajar un poco en dos vertientes, que es en las comunidades y en la zona urbana, con los jóvenes y por último con toda la población.