Es comprensible que la mayoría de los ayuntamientos sufren de la falta de recursos, al no recibir durante los tres primeros meses el recurso que emite el gobierno federal mediante el gobierno del estado, sin embargo esto no es pretexto para suspender el pago de las quincenas a los trabajadores como pasa en el municipio de Huehuetlán, en donde desde hace dos quincenas se ha retenido el pago de los trabajadores del ayuntamiento y que ante el simple hecho de que los agentes de la dirección de policía y tránsito municipal señalaran dicha situación, estos fueron agredidos verbalmente por su director durante una reunión sostenida en la delegación de Huichihuayán, en donde se les llamó la atención por afectar a la presidenta Carolina Ramírez Villegas y fueron invitados a no hacer el paro laboral o manifestación que pretenden realizar durante los próximos días si no se les resuelve el problema, el cual a pesar de las peticiones del director J. Cármen Hernández, al menos los uniformados si procederán si no ven depositadas sus quincenas antes de este fin de semana.

Aun cuando se les intentó poner ley mordaza a los habitantes de Barrancón en el municipio de Tanlajás, para que no dieran a conocer el supuesto temblor en su comunidad, estos salieron a señalarlo como una preocupación de que nuevamente se pueda registrar un siniestro como este, sobre todo al conocer que al mismo tiempo se había registrado en la comunidad de Tocoymom, ya que a ambas comunidades solamente las divide el cerro que existe en el lugar, por lo que temen se derive de una erupción del mismo cerro o como señalan los habitantes de Barrancón, a la existencia de un manantial acuífero que fue detectado hace dos años en el lugar, sin embargo serán las autoridades correspondientes quienes determinen la problemática por lo cual en próximos días se espera la presencia de estudiantes de la universidad autónoma para hacer las investigaciones correspondientes.

La problemática que se ha registrado de contaminación en el rio gallinas que pasa por el municipio de Aquismón y específicamente llega a las cascadas de Tamul, se definirá el día de hoy para la posible apertura de las cascadas, las cuales fueron cerradas a los visitantes por dicha contaminación y la cercanía del primer puente vacacional dio la pauta para que las autoridades correspondientes aceleraran el paso y el mismo día de hoy se puedan abrir tras una reunión en el municipio de Tamasopo, en donde se estará presentando el director estatal de protección civil, directores de protección civil de los municipios de Aquismón y Tamasopo, así como directores de turismo del mismo lugar.