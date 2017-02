Apreciaciones Según refiere una empleada del Municipio que fue expulsada hace cinco años del sindicato por el entonces líder sindical Sergio Pérez Garza, existen intenciones de parte de la hoy secretaria general Narcia Pessina Gallegos de también echar fuera del gremio a Samuel Juárez Morán a quien le pretenden aplicar los estatutos. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Juárez Morán en el 2015 contendió en el proceso de renovación del comité ejecutivo del sindicato, perdió ante Narcia Pessina, sin embargo obtuvo más de 180 votos en su favor contra 354 de la hoy dirigente. Cuando aún era líder, Sergio Pérez siempre expresó que tenían que ser bien cuidadosos de no sindicalizar a aquel empleado que después les fuera a dividir al gremio ya que según él, estaba prohibido por los estatutos hacerlo y cabe recordar que Samuel Juárez demandó el proceso en el que Narcia Pessina ganó alegando que hubo irregularidades. Dicha empleada expresó que la intención es someter a votación de la asamblea sacar del gremio a Samuel Juárez en la próxima sesión que se tenga. El hecho que la DAPAS haya logrado acuerdos con el Sindicato Artículo 123, no puso nada contento a Alejandro Ballesteros Corona cuyo gremio tiene la titularidad del Contrato Colectivo y a primera hora de ayer, aprovechó para pedir que se aplique la Ley Federal del Trabajo y se den de baja a los tres empleados que se ausentaron, por tres días consecutivos de sus labores. Entre sus argumentos Ballesteros Corona señala que la DAPAS al haber aceptado darles las prestaciones al Sindicato Artículo 123 violentaba el Contrato Colectivo pero cabe destacar que por sobre ese documento del cual se dice es un “contrato leonino” está precisamente esa Ley Federal del Trabajo. Tan solo en el Gobierno del Estado, existen cerca de cinco sindicatos pero solo uno es el que negocia en cada revisión el Contrato Colectivo pero una vez que se avala, los beneficios y prestaciones que ese documento plasma, es para todos los trabajadores y no solo para los de un gremio. La diputada Xitlálic Sánchez volvió a reaparecer siguiendo con la misma estrategia de retomar tardíamente, en las problemáticas que aquejan a su distrito. El año pasado cuando se incendiaron las oficinas de los Juzgados al sur de la ciudad, tomó ese tema y lo llevó al pleno del Congreso para lograr un punto de acuerdo para que tales oficinas fueran reubicadas y lo mismo hizo cuando se divulgó del despido de personal en el Hospital General. El día de ayer y luego de casi 5 meses de haberse caído el puente El Cascabel, nuevamente tomó esa problemática y la expuso ante el pleno del Congreso pidiéndole al alcalde Jorge Terán resuelva esa problemática sin embargo no es asunto del orden local sino más bien del estado ante quien debe de lanzar sus críticas. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones