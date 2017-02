Saturación de preinscripciones y aún siguen recibiendo alumnos A pesar de saber que tendrán que acomodar más alumnos por grupo y eso implica más trabajo para los maestros. Después de que padres estuvieron acampando para alcanzar ficha para sus hijos en las escuelas, directores manifiestan no era necesario, ya que aún siguen recibiendo a pesar de que ya tienen cupo saturado, afirmando que a pesar de esta decisión requiere de aumentar el número de alumnos por salón y el trabajo de los maestros. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Sin cupo se encuentran algunas escuelas y aún siguen recibiendo alumnos. Padres de familia que estuvieron acampando para conseguir ficha para sus hijos, solamente se formaron por miedo a quedarse sin espacio para preinscripción para sus hijos, pero ahora se puede ver que no era tan necesario ya que las escuelas aún continúan recibiendo alumnos, señalando que será más complicado distribuir a todos en cada salón”. Ante esto el director de la escuela primaria Profesor Macedonio Acosta, Alfredo Galván Valencia señaló que “a pesar de que se tomó una medida de estrategia para que padres de familia no llegaran a acampar para apartar ficha, donde se atendería después a niños que ya tuvieran hermanos dentro de la institución, apartándoles ya un lugar para que no fueran muchos los que se atenderían, pero creo que ni así dio muy buenos resultados”. Refirió “y hasta el día de hoy seguimos recibiendo ya que padres de familia llegan a quieren preinscribir a su hijos a esta escuela, y los estamos recibiendo pero esto implica que los salones vayan a contar con mayor cantidad de alumnos, y más trabajo para los maestros”. Así mismo la directora del jardín de niños Jacobo Luis Carlos Grimm, Juana Ramírez Bautista reiteró “aunque la mayoría de padres de familia vienen desde el primer para conseguir un lugar para sus hijos, pero todavía seguimos atendiendo a todos los que vengan, ya que a veces lo que pasa es que solo vienen a preinscribirse, pero después regresan para darlos de baja, entonces lo que pedimos es que desde un tiempo antes nos avisen si no ingresarán a su hijo a la institución, porque de esta manera podemos ocupar ese espacio con otro niño”. A la opinión de la directora del jardín de niños Malitzin, Martha Beatriz Gutiérrez Trejo agregó “seguimos atendiendo a los alumnos, y no importa la cantidad de alumnos que recibamos, no tenemos cupo limitado, pero lo que si nos preocupa por el momento es buscar nuevas formas de trabajar con esos alumnos, revisando que tantos alumnos serán en cada grupo”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Ante preinscripciones… Dos mil 365 actas de nacimiento tramitadas durante enero Arriba de 1200 precio del amor y la amistad Más fechas para estudios de detección de cáncer Buscarán mejores espacios para vendedores del 14 de febrero Repondrán días suspendidos por obra de techado en la Leona Vicario