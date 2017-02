Piden destituir a un intendente Supuestamente solicitó un permiso para estudiar y a más de cuatro años pidieron su regreso pero no se ha presentado; ahora solicitan sea reubicado Atlapexco | Atlapexco 0 Comentarios Padres de familia externaron su molestia al no saber en dónde se encuentra el intendente que pidió permiso hace más de cuatro años. Atlapexco, Hgo. Padres de familia de la escuela primaria Héroes de Chapultepec reprocharon la actitud del supervisor escolar, Simón Salazar Sáenz, de no atender la petición sobre el regreso de un intendente, quien hace ya cuatro años pidió presuntamente un permiso y a la fecha sigue sin presentarse. Lo anterior fue expuesto por los padres de familia en una reunión celebrada el día de ayer en las instalaciones de la escuela, en donde hicieron mención que esta situación ha prevalecido durante los últimos años sin que hasta el momento conozcan de la situación actual de dicho empleado. Por tal motivo, en un oficio girado al supervisor escolar, solicitaron que se presentara a trabajar, Josué Clemente Hernández Pacheco, quien supuestamente pidió un permiso para estudiar, pero a decir de los padres de familia, se habría ido a trabajar como chofer de un diputado en la capital hidalguense. Así mismo, se supo que de manera interina se encuentra laborando una persona, pero que realmente no lleva a cabo su trabajo como tal, por ello, solicitaron, primeramente que regresara el antes señalado, pero al no hacerlo, piden que lo reubiquen de escuela y en su lugar llegue un intendente nuevo. Los papás de los alumnos denunciaron que en reiteradas ocasiones solicitaron el permiso que había extendido el supervisor al intendente, pero nunca lo mostró, por lo que finalmente le dieron un ultimátum para que a partir de enero se presentara a trabajar pero a más de un mes, sigue sin aparecer. Por otro lado, también informaron que el director de la escuela tampoco informó a los comités pasados sobre el supuesto permiso al intendente, por lo que están pidiendo la reubicación de Josué Clemente y en su lugar llegue nuevo personal, Finalmente trascendió de manera extra oficial, que Hernández Pacheco, quien tiene su domicilio en la colonia Valle Verde de la cabecera municipal, se encuentra trabajando en la capital hidalguense presuntamente en las oficinas del Partido Acción Nacional. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Capacitan a delegados en diversos temas Podrán contraer Matrimonio de forma gratuita Regidora intentó quitarse la vida Dejarán sin agua a Ixtacuayo Alcaldesa, en contra de violencia en escuelas