Si la prioridad para Cardonal es el empleo, el de Alfajayucan debe ser la misma al igual que para Ixmiquilpan, Tasquillo y el resto de los municipios, los jóvenes en Cardonal estuvieron en el primer foro de consulta que nos dan muestra de su inquietud, ojalá el resto de los municipios sigan por este camino impulsando sus necesidades y partiendo de esto se pueda en los municipios concientizar que las fuentes de empleo son necesarias, el valle del mezquital no se puede dar el lujo de retirar los avances en cuanto a logros de que lleguen empresas, el atraso de la zona se debe a conductas erróneas. Por ejemplo deben retirar la idea que las empresas que se instalan afectan, al contrario, benefician, sino observen que el estado requiere de empleos y es necesario que los delegados permitan que las unidades de venta de los comercios transiten libremente sin ser molestados o requeridos de las denominadas "cuotas" porque eso afecta y aleja el sector comercial de la comunidad. La decisión de levantar ese plantón que estaba sobre la carretera federal es bueno, nos debe dejar una enseñanza en la que debemos de asumir que no es afectando al comercio local o las empresas como se resuelven esos conflictos, eso solo afecta a los trabajadores que en su mayoría son de nuestra zona y cada trabajador que deja de percibir un sueldo por mucho o poco que sea genera afectaciones para una familia. Otro tema es el destino de las instalaciones que fueron de la PFP, esas si ya no las van a usar como se acordó, si deben ser para una institución de ayuda a la sociedad y que mejor que la Cruz Roja Mexicana, esta benemérita institución al haber un accidente no pregunta si eres pobre, si eres rico, guapo o feo, si perteneces a una religión o no, solo nos da el servicio de emergencia y nos traslada, nadie sabe cómo le hace, ¿cuánto gastó de combustible? Si el personal que atiende ha dormido o no, solo los vemos llegar a la zona de auxilio a rescatar, no preguntan si es de una comunidad u otra, si es policía o militar, abogado o comerciante, solo nos atiende y ante eso debemos ser agradecidos. Pocas dependencias como estas, como la misma Comisión Nacional de Emergencias o los Ángeles Verdes, todas estas dependencias deben tener cabida en espacios esenciales, estratégicos y los ciudadanos tenemos que modificar nuestra conducta ante ellos, hay que atender el llamado a la próxima colecta, en la que podamos coadyuvar en lo que podamos, si eres comerciante, profesionista, ama de casa, hay que ponerse la mano en el corazón. El otro tema seguramente importante es que seguridad pública municipal y tránsito municipal que tienen el programa SUBSEMUN debe ir aplicando recursos para sacarlos de palacio municipal, tenga su propio edificio, sus departamentos de barandilla, área de juez conciliador, todo lo que implica una dirección de seguridad pública fuera de las instalaciones de la alcaldía, deben de dejar de pensar nuestras autoridades en que Ixmiquilpan es un ranchote y la sociedad a respetar a nuestras autoridades. Ya hemos vivido varios conflictos y al final observamos que se llega al diálogo, la pregunta es ¿Por qué después? ¿Porque no antes del conflicto? Para que llevar las cosas a los extremos, no hay necesidad si al final culmina con acercamientos formales para los acuerdos. Cuestionarse ahora ¿qué necesidad de llegar a confrontar a la policía? Es lo mismo en los casos en las comunidades, primero lo primero, agotar las gestiones para resolver los problemas, antes de actuar de manera enérgica se debe aprender a sentarse a la mesa a exponer un problema con las autoridades del nivel que sea. Pero regresando al uso que le van a dar a ese edificio quemado, debe ser un espacio que rinda homenaje al servicio público permanente y una organización no gubernamental es la Cruz Roja, además de que de manera estratégica la inmediatez para llegar a las zonas de atención en caso de emergencia pudiera ser en ese edificio, no precisamente por ser zona de desarrollos turísticos, si porque la carretera federal debe ser el primer contacto con las unidades que reciban un llamado de auxilio y desde estas humildes líneas les pedimos a los que toman decisiones al respecto, lo piensen bien y le entreguen a la sociedad, luego de un contraste tan funesto tan oscuro, una propuesta positiva, generosa donde todos salgan ganando, una base operativa de Cruz Roja, de los Ángeles Verdes también pudiera sentirse en la sociedad, qué mejor congratulación que un avance en el servicio público transparente e inmediato que nuestra benemérita institución.