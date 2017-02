Apreciaciones A decir del director de Plazas y Mercados se busca proteger a los vendedores de comunidades y por eso se aprecian vendiendo en espacios que antes no se utilizaban como la Amado Nervo, pero ayer fue el colmo ya ver en la vía pública instalarse a vendedores foráneos que colocaron su mercancía hasta en sitios considerados restringidos para estacionarse y aun afectando la vialidad peatonal de la gente que transita por el puente metálico, los vendedores se acomodaron sin que nadie les incomodara. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Es común ver el incremento de vendedores en los diferentes sitios, y aun cuando se pretende hacer creer que el padrón no ha incrementado basta solo con caminar por algunas de las calles de la zona centro para notar que esto no es así, por lo que al menos que el director de Plazas y Mercados no transite por la zona centro no podría darse cuenta de lo que es más que obvio. La llegada esta semana de Emilio Martínez a la jefatura de gabinete, fue tomado por algunos con una de las figuras que podrían estarse impulsando en los próximos meses para ocupar planos principales dentro del gobierno, pero también en la vida político-social. Emilio es conocido como de la gente de confianza real del alcalde y aun cuando éste en diversos momentos lo ha tratado de impulsar, el carácter sobrio y poco sociable del también maestro, lo ha limitado para el desenvolvimiento político. En el cargo de jefe de gabinete además tendrá que tener el tacto para las relaciones con los jefes de departamentos, pues quienes se ocupan de trabajar poco les gusta que les anden indicando lo que se tiene que hacer y en contra parte, los que no trabajan, procuran que ni se note su presencia para no tener problemas. En cualquiera de los casos meterlos a un sistema de trabajo le puede causar que más de uno se incomode. La auditoria superior del estado ha comenzado a llamar a las autoridades municipales, incluyendo a la de Tamazunchale para que se obliguen a cubrir los adeudos de las retenciones sobre nómina que hicieron los anteriores alcaldes y que no reportaron al estado. En el caso del ex alcalde Octavio Rivera, se conoce que los impuestos si fueron retenidos a los trabajadores pero no reportados a la entidad, con lo cual se acumuló un adeudo significativo que ahora corresponderá a esta administración cubrir. Esto sin olvidar que en el gobierno de Tavo, a los trabajadores con crédito de Fonacot, también se les hicieron los descuentos de los artículos que adquirieron, pero que al final no fueron entregadas esas retenciones a la tienda. El actual gobierno ha mantenido con mucho hermetismo la realidad de los adeudos heredados, pues además de las retenciones el monto del embargo a las cuentas del ramo 33 por los laudos laborales, se afirma también fue uno de los pendientes que transfirió el ex alcalde a su padrino político. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones