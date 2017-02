Apreciaciones El ex alcalde de Valles Juan José Ortiz Azuara ya reactivó el grupo denominado “PRImero la Huasteca” dado que el pasado viernes en la capital potosina llevó a cabo una “tamaliza” con motivo del Día de la Candelaria. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Dicho grupo tiene años de existir y entre sus propósitos ha sido el exigir que la huasteca también sea atendida por el Gobierno del Estado así como se atiende la zona centro de la entidad, pero sobre todo que dependencias clave como SEDARH sean ocupados por personajes de acá, que otras como SEDECO no solo impulsen el desarrollo económico de ciertas zonas por sobre otras. A dicho acto asistió el dirigente estatal del PRI Martín Juárez, el delegado del CEN Jorge Shiaffino Isunza así como los huastecos Manuel Valdés Galicia, Paulino Pozos, Ángel de la Vega Pineda, Jesús González Santos y Raúl de Jesús González Vega. Las que aún no reactivan pese a que ya llevamos un mes del actual 2017 son las oficinas de los partidos políticos que centralizan sus trabajos en la capital del estado, pero para estas fechas en otros tiempos ya operaban. Hasta el momento solo se aprecian antiguas sedes abandonadas con publicidad del pasado proceso pero de un momento a otro mágicamente anunciarán que de nueva cuenta están atendiendo a la población. En más del PRI, este sábado apareció por la Plaza Principal el dos veces alcalde de Valles Eligio Quintanilla González quien entre otras cosas aparte de hablar sobre lo que está ocurriendo en la DAPAS, dio su total respaldo para la dirigencia local de ese partido a la ex regidora Herminia Reséndiz Alvarado negando que Matilde Hernández sea una opción firme y acusó que han sido los medios informativos los que lo han hecho grande. El viejo político y echando mano de su larga experiencia, consideró que su partido a nivel nacional está en franca decadencia tras haber perdido diversas gubernaturas el año pasado sin embargo manifestó que la culpa no la tiene el PRI sino quienes lo han dirigido. En el caso de Valles, expresó que es una “papa caliente” la renovación del Comité Local que cayó en manos del líder estatal Martín Juárez quien tendrá que sacar consensos y unificar a los grupos. Adelantó que en breve habrá noticias del nuevo o nueva dirigente del PRI dado que ya van avanzadas las negociaciones y afirmó que será una mujer y muy probablemente sea Herminia Reséndiz. Muy mal quedará ante la opinión pública el hoy director de la DAPAS Edgardo González Ordaz quien, tomó la decisión de correr del organismo a una mujer bajo el argumento de que, ésta haciendo uso de su libertad de expresión, ventiló ante los medios de comunicación desde el año pasado, acusaciones de irregularidades cometidas por sus jefes de área. Esas denuncias hechas por la ahora ex empleada no fueron solamente cometidas por ella sino por más trabajadoras del organismo quienes interpusieron queja ante la CEDH, cuyas investigaciones continúan. Una de las razones por las que dieron de baja a la mujer trabajadora fue porque participó en un desfile del 1º de Mayo el año pasado en donde portaban carteles. Si por ese motivo fuera, recordemos que en el anterior trienio, Alejandro Ballesteros Corona y su gente hizo lo mismo incluso, hasta quemó un libro simulando la Ley Federal de Trabajo pisoteándola. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones