Operan hostales y casas de huéspedes sin registro oficial

Irma Laura Piña Juárez, delegada de la SECTUR en la huasteca, informó lo anterior y por tal motivo hizo un exhorto a los propietarios de ese tipo de establecimientos que están en esas circunstancias, a que acudan a las oficinas ubicadas en la calle Galeana y Escontría en la zona centro. Indicó que ese trámite en estos momentos es totalmente gratuito y sin él, tales negocios no pueden certificar algún proceso o reglamentación e incluso se exponen a que puedan ser sancionados a partir de abril con multas que van desde los 100 hasta los 200 días de salario mínimo y hasta la clausura. Tan solo en la zona dijo, tiene conocimiento que han abierto recientemente 10 hostales los cuales no cuentan con el RNT sin embargo pueden ser más porque no hay una cifra actualizada. “Hostales, casas de renta y hoteles que no tengan el RNT para este año, serán sancionadas con multas y hasta clausuradas, entonces si les pedimos a todas las casas que están rentando habitaciones, a las casas de huéspedes que lo tramiten y acudan a la delegación porque en abrir SECTUR federal va a hacer las visitas y las sanciones correspondientes” finalizó.