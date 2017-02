Grupos del PRI deben dejar de ver beneficios personales

“Tenemos que buscar una persona que tenga la capacidad, las ganas y el entendimiento con todos los grupos para que estemos en unidad, la planilla de unidad no es una imposición, son acuerdos para avanzar” expresó. Y es que manifestó que, tras haber iniciado el mes de febrero aún no se emite la convocatoria para la renovación del Comité Directivo Municipal porque los diversos grupos dentro del tricolor no se han puesto de acuerdo entre sí. “A mí me tocó hacer mi trabajo como delegada en el municipio de San Antonio, se hizo una planilla de unidad, no fue fácil porque son muchos los que querían dirigir al partido porque es entrega, tiempo, gasto propio”. González Bucio agregó que los líderes de los grupos deben de pensar en el beneficio de la ciudadanía y no de ellos, y que quien quede al frente del CDM, sea mujer u hombre debe tener la capacidad y energía que merece el tricolor para el 2018. Por último informó que tiene conocimiento que Tirso Pozos ya no es el dirigente del PRI sino que Herminia Reséndiz asumió ese cargo al ser la Secretaria de Organización.