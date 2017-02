Niega Narcia que exista orden de embargo

“Sí existe una demanda de la compañera, son de los pendientes que me dejaron, se le está dando el seguimiento como tal, no hay aún ningún laudo a favor de ella ni de nosotros, entonces no sé de donde sale esa información, el TECA me tiene que notificar a mí y a la que demanda” respondió.

Hernández Méndez había acusado que las oficinas del Sindicato estaban cerradas y que por eso no la podían notificar sin embargo respondió que “para nada, yo no puedo mantenerlo cerrado, se ven diario mil problemas y no puedo por una situación así cerrarlas”.