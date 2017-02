Espejeando La falta de sensibilidad de los concesionarios, la desmedida ambición de algunos y el pago de facturas del orden político, pudiesen ser uno de los principales factores que, más que el aumento en el precio de los energéticos, ocasione serias afectaciones a la economía de los que les “sacan la chamba”, en este caso, sus choferes, esos personajes, muchos de ellos ampliamente conocidos en la ciudad y región por haber dedicado toda una vida al honroso oficio de transportar personas de un lado a otro. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Muchos de ellos, hablamos de los taxistas de adeveras, aquellos que verdaderamente aman su trabajo y les duele el tener que pensar en dedicarse a algo distinto, comentan que antes de hablar del incremento de la gasolina y los efectos negativos que este trae para los bolsillos de los mexicanos, en la zona norte de la entidad y de manera específica, en el municipio de Huejutla, la crisis que actualmente enfrentan tuvo su origen en otra clase de acrecentamiento, uno que los lastima, si, así es, precisamente el que tiene que ver con la intromisión de más taxis para la de por sí, sobre poblada en materia de transporte, zona urbana. Refieren que el tener 338 unidades de esta modalidad para una ciudad como la nuestra, resulta no solo increíble sino también se convierte en una situación verdaderamente insostenible para ellos, pues cada vez les resulta mucho más difícil el poder llevar el sustento a casa, en el entendido de que las cuotas que tienen que pagar a sus patrones van desde los 250 a los 300 pesos por turno, es decir, cada taxi deja al concesionario la cantidad de 500 pesos al día, si se toma en cuenta la menor de las cantidades aquí presentadas, cantidad que, afirman, la mayoría de las veces apenas y logran cubrir, llevándose a sus hogares cantidades verdaderamente irrisorias y que, muchas veces, no superan el salario mínimo. No obstante la rentabilidad del servicio para los propietarios de estos permisos, es bastante alta, pues a la semana obtienen la nada despreciable cantidad de 3 mil 500 pesos que traducidos en las cuatro semanas que tiene el mes equivale a 14 mil y si nos vamos a la derrama económica anual es de 168 mil, lo que multiplicado por el total de taxis en el municipio, nos da como resultado 56 millones 784 mil pesos, tan solo en esta demarcación. En este sentido, refieren que pese a sus exigencias de regulación de este tipo de cobros y de un alto a la introducción de taxis, las cuales se vienen presentando de años atrás y representan fenómenos que ya no les sorprenden, en el primero de los reclamos las autoridades de transporte dicen no pueden hacer absolutamente nada, puesto que se trata de acuerdos entre particulares, mientras que en el segundo no hay una atención real, ya que resulta evidente y como en su momento lo hicieran notar algunos choferes que través de denuncias en las que dieron a conocer el reparto indiscriminado de concesiones que a finales de la administración estatal que le antecedió a la actual, se hiciera a diversos actores de la zona. Quienes se dicen sumamente preocupados por el crítico panorama que se les presenta, al verse en la necesidad de analizar el buscar otro empleo, algunos con más de 20 años de antigüedad, consideran como algo necesario el que se recapacite sobre la decisión tomada de no permitirles aumentar sus tarifas. Su principal argumento es que los usuarios están conscientes de que se tienen que presentar ajustes, más ellos necesitan que exista el aval de parte de las autoridades, a fin de que esto no se interprete como un abuso sino como una simple adecuación acorde a los tiempos que se viven… ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando