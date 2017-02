Nunca cedí a caprichos de seis personas en la DAPAS: Eligio

“Hay un sindicato que está apoderado de la DAPAS y todos los logros sindicales nada más son para seis personas, son unos auténticos depredadores que no andan buscando darle el servicio a 44 mil hogares de Valles. Yo lamento mucho lo que está pasando, yo nunca cedí a los caprichos infundados de seis personas, porque no es el sindicato completo que están atemorizados y amenazados si no atienden las indicaciones de esas seis personas” expresó en entrevista este sábado. Advirtió que si no se le pone un alto al sindicato mayoritario, al final serán los usuarios los que pagarán las consecuencias recibiendo un mal servicio en sus hogares. Recordó que la DAPAS es uno de los organismos más importantes de Valles de donde se abastece miles de hogares la cual debe estar “bien fortalecida preparada para cualquier contingencia” por lo cual urgió al alcalde Jorge Terán presidente de la Junta de Gobierno, intervenga cuanto antes.