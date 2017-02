Camionetas chocaron de frente Los involucrados; un vecino de Tenexco y de la zona centro de Atlapexco Atlapexco | Atlapexco 0 Comentarios Atlapexco, Hgo. Un fuerte encontronazo se registró el pasado sábado por la noche en el tramo carretero Atlapexco-Huejutla, en donde sólo se registraron daños materiales y afortunadamente no hubo personas lesionadas. El accidente automovilístico se suscitó alrededor de las 20:00 horas justamente en la entrada a la comunidad de Coyolapa y en él participaron dos camionetas particulares, las cuales sufrieron daños al chocar de frente. Trascendió que fue una camioneta nissan de color negro, doble cabina, con placas de circulación HJ68-568 que era conducida por VBR de la comunidad de Tenexco Primero. Así mismo la otra persona involucrada de nombre JOF de la colonia Centro de la cabecera municipal, tripulaba una camioneta de la misma marca pero de color rojo, cuatro puertas con número de placas HJ46-735. Se supo que la falta de pericia de los conductores aunado al mal clima que prevaleció durante la tarde noche del sábado, propició que las camionetas impactaran casi de frente, pero afortunadamente la situación no pasó a mayores ya que no se reportaron personas lesionadas. Por otro lado es necesario informar que al lugar arribaron elementos de la dirección de Seguridad Pública municipal, quienes auxiliaron a los conductores y al mismo tiempo pidieron a todos los automovilistas respetar siempre los señalamientos viales y conducir con precaución, sobre todo cuando el clima no sea del todo favorable. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Reparan sistema de agua en Achiquixtla Graneros terminaron como fierro viejo La licencia comercial deberá estar actualizada Víctima de bullying envenenó a sus compañeros Piden destituir a un intendente