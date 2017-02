Apreciaciones Las Manifestaciones en Ixmiquilpan han afectado considerablemente la afluencia turística, en Ixmiquilpan, y municipios vecinos como Cardonal, Zimapán, Huichapán, Tasquillo, Alfajayucan presentándose en el mes de enero hasta un 50% menos de flujo de turistas dentro de la región. El impacto no se puede esconder, ya los mismos responsables de los desarrollos turísticos andan con sendos documentos en gobierno del estado, por que el daño es de manera importante. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios Heriberto Pantoja Montoya, subsecretario de turismo del municipio de Ixmiquilpan, quien además explicó que a causa de este tipo de manifestaciones la economía de gran parte de los prestadores de servicios turísticos como hoteles, restaurantes y balnearios, ha decaído.

Contemplan se tienen previstas estrategias dentro del rubro para promover el turismo en esta próxima semana santa, una de ellas es el no incremento al costo de los accesos a los parques de diversiones acuáticas, así como la creación de diversos eventos y festivales culturales y la promoción de las artesanías de la región a fin de reactivar la economía.

Recordó que se tiene contemplado una emisión más del Festival Internacional de las Culturas Indígenas, de manera extraoficial aseguró que ya se están llevando a cabo algunas pláticas sobre este tema, pues dicho proyecto requiere inversión, la cual se pretende gestionar próximamente y así preservar esta festividad que desde hace ya algunos años le ha permitido al municipio de Ixmiquilpan catalogarse como un centro idóneo para el turismo y la cultura, luego solicitó lo imposible, no caer dentro de la psicosis social. Pero no muy lejos de aquí, en Tasquilllo nos revelan que tras las pasadas manifestaciones que se suscitaron en el municipio de Ixmiquilpan, con el cierre de la carretera México-Laredo número 85, el turismo de Tasquillo se vio afectado en todas sus prestaciones de servicios. Roberto Olvera Ramos, presidente de la Asociación de Prestadores de Servicios Turísticos comentó las afectaciones que vive el valle del mezquital por los plantones y manifestaciones y que ellos eran un punto medio para los turistas, ya que si vienen de Querétaro, pasan primero a Huichapan, Tecozautla y si vienen de la Ciudad de México pasan por Ixmiquilpan, lo que los convierte en la segunda opción, pero con todos estos hechos, la gente que viene de fuera de otros estados mantiene una incomodidad y existe esa incertidumbre de saber si van a regresar de nuevo. Mire que es lo más relevante la incertidumbre, no solo de los ciudadanos externos también los internos, pues los daños colaterales ya se resienten, la gente que cumple con el pago de su plaqueo de su unidad es otra queja, y es que ya hace siete días que fueron a la secretaría de finanzas de Ixmiquipan a amenazarlos de que no se paguen las contribuciones, desde entonces la gente va a dar vueltas y vueltas sin poder realizar su trámites y ahora son víctimas de estas decisiones por que se tienen que ir a Actopan o Pachuca a realizar sus trámites. El otro tema es sin duda la incertidumbre sobre la posibilidad de que se retiren las ocho instituciones bancarias del municipio. Mire que también fueron amenazadas y la incertidumbre se mantiene, ojalá alguien sepa como viven los comerciantes de Jacala sin instituciones bancarias y que se tienen que trasladar a Zimapán o Tamazunchale a realizar sus depósitos y con ellos el mayor riesgo de ser asaltados. Ixmiquilpan vive un retroceso por algunos cuantos y eso tarde o temprano lo estaremos resintiendo. Ya parece que se ven las quejas de los comerciantes y la gente productiva, la que si trabaja a diario por su familia y que genera empleos, que no tienen la culpa de que unos cuantos afecten la seguridad. Porque hay que decirlo, la sociedad termina por hartarse de este tipo de situaciones que no tiene futuro, en donde es mayor el interés político como factor real que una verdadera causa social que no tiene sentido real. Por otro lado en un tronar de dedos del legislador Cipriano Chárrez Pedraza sus pupilos Marco Antonio Martínez Quintanilla y Sonia Judith López Olguín movilizaron el pasado lunes a la gente de El Valante por que según dijeron, una llamada les ordenó resguardaran el inmueble porque supuestamente ya se querían apoderar de él y bajo el pretexto de las faenas fueron a hacer acto de presencia y por órdenes de la ex secretaria de finanzas pusieron una manta pequeña donde se apropiaban del inmueble, solo que ese lugar es comunal y el presidente del comisariado hizo entrega del comodato a los manifestantes 5 de enero que encabeza Jorge, donde les hacen saber que pueden disponer del inmueble y que Cipriano intenta traer tiendas trasnacionales con las que ya les tiene ofrecido terrenos de Dios Padre para su instalación. Empieza a haber quejas fuertes de parte del comercio local, resulta que el flamante legislador Cipriano Chárrez "un diputado con resultados" aprobó la ley de ingresos del municipio de Ixmiquilpan y el incremento por placa comercial fue de un seiscientos por ciento, no pues si que da resultados, comienza el murmullo de los comerciantes fuertemente desencantados por el actuar del legislador que a tres meses de tomar su encargo se olvidó de sus promesas de campaña y ya comenzó a dar la espalda, hay por si lo quieren seguir apoyando también se menciona que busca la legislatura federal ¿será?.