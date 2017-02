¡Turismo impactado al Cincuenta por ciento! Ixmiquilpan, Cardonal, Zimapán, Tasquillo, Huichapan, Alfajayucan reportan una baja del 50 % en visitas de turistas en la zona. Ixmiquilpan, Hgo.- Manifestaciones en Ixmiquilpan han afectado considerablemente la afluencia turística, no sólo en Ixmiquilpan, sino también en los municipios vecinos como Cardonal, Zimapán, Huichapán, Tasquillo, Alfajayucan presentándose en el mes de enero hasta un 50% menos de flujo de turistas dentro de la región. HIDALGO | Ixmiquilpan 0 Comentarios Esperan que el turismo se pueda reactivar en esta Semana Santa. Expuso lo anterior Heriberto Pantoja Montoya, subsecretario de Turismo del municipio de Ixmiquilpan, quién además explicó que a causa de este tipo de manifestaciones la economía de gran parte de los prestadores de servicios turísticos como hoteles, restaurantes, balnearios, etc, ha decaído. Pantoja Montoya expuso que ya se tienen previstas diversas estrategias dentro del rubro para promover el turismo en esta próxima Semana Santa, una de ellas es el no incremento al costo de los accesos a los parques de diversiones acuáticas, así como la creación de diversos eventos y festivales culturales y la promoción de las artesanías de la región a fin de reactivar la economía del turismo al tiempo que se pretende dar un impulso a los artesanos con diversas exposiciones de su trabajo. Respecto a sí este año se llevará a cabo una emisión más del Festival Internacional de las Culturas Indígenas, de manera extraoficial Heriberto Pantoja dijo que ya se están llevando a cabo algunas pláticas sobre este tema, pues el proyecto requiere inversión, la cual se pretende gestionar próximamente y así preservar esta festividad que desde hace ya algunos años le ha permitido al municipio de Ixmiquilpan catalogarse como un centro idóneo para el turismo y la cultura. Finalmente, invitó a la ciudadanía en general a no caer dentro de la psicosis social y fomentar el turismo dentro de la misma región haciendo uso de las redes sociales y demás fuentes tecnológicas, con las cuales aseguró, se puede llegar a más personas. En Tasquilllo luego de las pasadas manifestaciones que se suscitaron en Ixmiquilpan, con el cierre de la carretera México-Laredo número 85, el turismo se vio afectado en todas sus prestaciones de servicios. Roberto Olvera Ramos, originario del municipio de Tasquillo y presidente de la Asociación de Prestadores de Servicios Turísticos comentó, “es muy cierto que la situación que estamos enfrentando a nivel nacional con respecto al llamado gasolinazo nos ha afectado en gran parte de nuestro rubro, que son las prestaciones de servicios a los turistas como son ocupación hotelera, en cabañas, también en las entradas a los centros turísticos y estas afectaciones no son solo para nosotros sino también para todo el Valle del Mezquital”. “Tasquillo es un punto medio para los turistas, ya que si vienen de Querétaro pasan primero a Huichapan, Tecozautla y si vienen de la Ciudad de México, pasan por Ixmiquilpan y pues eso nos convierte a nosotros en la segunda opción, pero con todos estos hechos, la gente que viene de fuera de otros estados mantiene una incomodidad y existe esa incertidumbre de saber si van a regresar de nuevo, esto por el temor de saber que en Ixmiquilpan todavía hay algunos manifestantes que están todavía reteniendo los vehículos, desde ese suceso que pasó y que los tienen sobre el boulevard y eso es una mala impresión para la gente que vino estos fines de semana. Lo que nosotros le ofrecemos a los turistas es un municipio tranquilo, de paz, la gente de aquí sabe que con anterioridad hubieron manifestaciones pero no como las de Ixmiquilpan, queremos darles esa seguridad a los turistas de creer que en nuestro municipio, que sepan que pueden venir y andar en las calles y en los lugares turísticos que nosotros tenemos con esa seguridad que los turistas piden ya que lo que ellos están buscando es un lugar de tranquilidad. Al inicio de enero tuvimos una baja en la derrama económica lo que pegó mucho a nuestra ciudadanía de Tasquillo, hubo una pérdida económica porque ya somos más una zona turística, pero en estos días hemos visto que ha decaído mucho, sin embargo tenemos la confianza de que se restablecerá nuevamente el turismo”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Cerros de basura se acumulan en las calles Capacitan y certifican a árbitros del mezquital A causa del gasolinazo, incrementa pasaje hasta 4.00 pesos Vecinos desconocen informe de ex delegada CRAC Ixmiquilpan cerrado por amenazas