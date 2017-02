Vecinos desconocen informe de ex delegada Ixmiquilpan, Hgo.-Luego de dar a conocer su informe como ex delegada del barrio Benito Juárez, perteneciente este municipio, vecinos desconocieron el informe de actividades de María del Carmen López Martínez, quien además dicen trató de reelegirse sin el respaldo de los vecinos. HIDALGO | Ixmiquilpan 0 Comentarios Vecinos exigen que se aclaren los recursos aplicados y algunos cobros. De acuerdo a los vecinos, la ex delegada se presentó a la toma de protesta de los órganos auxiliares para el periodo 2017, la cual estuvo a cargo del edil municipal, lo que causó inquietud entre los pobladores de la Benito Juárez quienes de inmediato solicitaron el informes la delegación y la convocatoria para elegir al nuevo delegado, en vista de que no había intención de llevar a cabo una asamblea. La cual se llevó a cabo durante el domingo, donde la ex delegada presentó su informe que tuvo severos señalamientos en cuanto a los recursos económicos que se aplicaron, siendo el del monumento que se encuentra en el barrio, el cual dijo era una inversión de 33 mil pesos, cuando solo se colocó barandal y loseta. En la asamblea, de manera pública se desconoció el informe, además de que se eligió al nuevo delegado municipal por lo que en una próxima reunión se tendrá que aclarar diversos recursos, los cuales cobró la ex delegada durante su periodo y no dio a conocer. Entre ellos se encuentra detalles e inconformidades con los trabajos realizados de la calle Unidad Ixmiquilpense, donde de igual forma exigen se aclaren los recursos aplicados, asimismo cobros que hizo en su calidad de delegada municipal sin que en su informe diera a conocerlos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Cerros de basura se acumulan en las calles Capacitan y certifican a árbitros del mezquital A causa del gasolinazo, incrementa pasaje hasta 4.00 pesos ¡Turismo impactado al Cincuenta por ciento! CRAC Ixmiquilpan cerrado por amenazas