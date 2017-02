A causa del gasolinazo, incrementa pasaje hasta 4.00 pesos Los aumentos perjudican principalmente a estudiantes universitarios.

Ixmiquilpan, Hgo.- Obidio Martínez, checador de ruta de transportes LUSA y Conexión, comentó en entrevista para Zunoticia que fue hasta 4.00 pesos el incremento a la tarifa de transporte para la ruta Ixmiquilpan – Pachuca, lo cual generó una considerable disminución del pasaje. HIDALGO | Ixmiquilpan 0 Comentarios Además indican que algunos choferes no aceptan el descuento de INAPAM. De igual forma, usuarios de estos medios de transporte, principalmente estudiantes de nivel universitario, se mostraron inconformes respecto a este elevado incremento, que se dio en menos de un año, pues comentaron hasta el año 2016 pagaban 50.00 pesos para trasladarse a la ciudad de Pachuca y actualmente pagan la cantidad de 54.00 pesos, lo cual perjudica considerablemente su economía.

Por otra parte, Felisa Díaz, usuaria de la línea LUSA, se manifestó molesta por el incremento a la tarifa del transporte debido al “gasolinazo” al tiempo que expuso, muchos de los choferes no aceptan el descuento que la tarjeta del INAPAM supuestamente ofrece, además de no entregar el boleto correspondiente por lo que solicitó a los checadores de ruta, supervisar las anomalías con la intención de ofrecer un mejor servicio.

Las líneas que modificaron sus costos de tarifa fueron: LUSA con un aumento de dos pesos a la ruta Ixmiquilpan – Progreso – Mixquiahuala – Tlahuelilpan; PAI con un aumento de cuatro pesos a la ruta Ixmiquilpan – Actopan – Pachuca, mientras que la línea CONEXIÓN mantiene sus precios hasta nuevo aviso, indicó así Obidio Martínez.