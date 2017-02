Tanlajenses que habitan en Corea se manifiestan Emitieron la información sobre su inconformidad en contra del gobierno federal Tanlajas SLP.- Tras contactar mediante las redes sociales a Zunoticia, tanlajenses que se encuentran laborando en Corea del Sur, emitieron la información sobre su inconformidad en contra del gobierno federal. HUASTECA POTOSINA | Tanlajas 0 Comentarios Mexicanos habitando en Corea del Sur se manifiestan en el día de la constitución “Nos manifestamos como habitantes en vista de que las organizaciones no nos apoyan, pero en el marco del día de la constitución determinamos manifestar nuestro apoyo a México desde acá en contra del gasolinazo, en contra del mal gobierno de Enrique Peña Nieto” señalan vía telefónica. Ericka Martínez González dijo que todos los presentes en la protesta en la cual portan una pancarta con el lema “Ya basta de tanta corrupción, México no estás solo, los mexicanos en Corea estamos contigo” y portando la bandera mexicana, señalan que tomaron esta determinación tras conocer que se rechazó la solicitud de firmas que emitiera la embajada. “Es que de la embajada solicitaron firmas y fue rechazado el oficio porque mucha gente no apoyó entonces quisimos hacerlo por cuenta propia y subir a las redes nuestra foto y por supuesto darlo a conocer en los medios de comunicación, que como mexicanos estamos en contra del gasolinazo y otras reformas que afectan a nuestro pueblo” indican. Comentan que seguirán apoyando desde lejos a todos los mexicanos y esperan que al menos su voz tenga eco en los mismos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Comerciante niega la existencia de chiqueros Piden seguridad para Tanlajás Autoridades comunitarias condicionan obra a administración Cuatro casos de rabia en ovinos en lo que va del año Logran apoyo para ex funcionario municipal