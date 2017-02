Exceso de agua provocó fractura en el puente Cascabel: Porfirio Flores 20 millones el presupuesto considerado para la rehabilitación Ante representantes de los sectores productivos del municipio, el titular de la Junta Estatal de Caminos, Porfirio Flores Vargas, anunció que será este miércoles cuando se definan los trabajos que se realizarán para rehabilitar el puente El Cascabel, tras cinco meses de que parte de este colapsara; según el dictamen se debió a exceso de agua en el material de soporte. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Porfirio Flores Vargas, titular de la Junta Estatal de Caminos. Dicha reunión se llevó a cabo en un restaurante de la ciudad al mediodía de ayer, donde el funcionario en presencia de las organizaciones productivas, escuchó las inquietudes de los sectores quienes de inicio solicitaron señalética y mantenimiento del camino provisional, ya que se han suscitado accidentes por la falta de la misma. Entrevistado por los representantes de los medios de comunicación, Flores Vargas dijo que los recursos ya se encuentran autorizados de parte del gobierno del estado para la reparación, pero aún no se define cual será el método de reparación, ya que existen dos propuestas, las cuales pudieran necesitar recursos por el orden de los 20 millones de pesos, y un periodo de trabajos entre 6 a 8 semanas. Agregó que tanto la idea de la JEC como de los representantes de los sectores es que la rehabilitación se de lo más pronto posible, pues este se encuentra fuera de funcionamiento desde hace cinco meses, principalmente porque aún no se concluían los dictámenes técnicos, del porqué de la falla en la estructura. Mencionó que de acuerdo a la Contraloría del Estado, la falla se debió al exceso de agua en el material de soporte, lo que terminó por presionar las escamas laterales, con los resultados ya conocidos, “no creo que haya sido una obra de mala calidad, hay que ver que es lo que originó que entrara agua en esa área, el dictamen dice que fue agua en exceso”. Por último indicó que se espera sea antes del 27 de Febrero cuando se inicien los trabajos, mismos que habrán de vigilarse que se realicen de calidad sobre todo en la utilización de los materiales apropiados, para que no vaya a registrarse un nuevo colapso. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Reactivaron el grupo de “PRImero la Huasteca” con festejo de La Candelaria en la capital CANACINTRA Valles cambia de presidente Ejidatarios de Álvaro Obregón continúan exigiendo camino Lupillo Contreras también abandona el PRI; apoyará candidatura independiente PT buscará las alianzas en el 2018; ir solo será un fracaso